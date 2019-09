Fabbiani y Repetto discuten con una psicóloga sobre lactancia - Fuente: El Trece 02:35

Un insólito cruce de opiniones se dio en el programa El Diario de Mariana, entre una psicóloga, por un lado, y la conductora de la emisión, Mariana Fabbiani y una de las panelistas, la actriz Juana Repetto. El tema de debate era la lactancia materna, y la chispa de la confrontación se encendió cuando la profesional relacionó el amamantamiento con el placer erótico.

Elvecia Trigo, la psicóloga especialista en familia invitada al programa para hablar de lactancia, le puso un condimento inesperado al diálogo cuando expresó: "No es cierto que no haya una erótica en el momento de la succión. Por supuesto que ese acto es erótico y el bebé tiene placer y la mamá tiene placer".

Ante estas declaraciones, Repetto mostró gestos de sorpresa hacia las cámaras, pero fue la conductora la que intentó aclarar lo dicho por la especialista: "Vos te referís no a un placer sexual, si no al placer del vínculo a ese momento íntimo".

Pero Trigo volvió a su postura: "Es un placer sexual, y cuando hablamos de sexual no hablamos de genital, hablamos de otra cosa, hablamos de ese placer que siente la madre cuando le da la teta".

"Me parece refuerte", expresó la actriz al escuchar las declaraciones de la psicóloga Elvecia Trigo

"Yo nunca lo hubiera puesto en estos términos", replicó Fabbiani.

"Pero yo lo pongo -retrucó la psicóloga-, porque gracias a que me estás invitando puedo empezar a desenmascarar algunas cosas que se plantean que son realmente muy difíciles que se plantean hoy en día. De no percibir que el hijo es un hijo sexuado, que se excita, que se le para el pito".

"Yo no quiero faltarte el respeto porque estudiaste y sabés de esto pero me parece muy fuerte escuchar eso. No puedo concebir el placer en los términos en que me los estás diciendo", señaló Fabbiani.

Fue en ese momento cuando Juana Repetto rompió el silencio para decirle a Trigo: "Perdón, pero a mi hijo no se la para el pito cuando toma la teta, te lo juro. Mi hijo no se excita cuando toma la teta" ¡Me parece refuerte!".

Mientras tanto, Toro, el hijo de tres años de Repetto, que fue el disparador del tema, circulaba por el estudio ajeno al debate.

"¿Lo que querés decir es que un chico de cuatro años cuando toma la teta se excita?", preguntó otra vez Fabbiani, en un intento por clarificar la posición de la profesional.

"¡Por supuesto que se excita!", fue la respuesta de Trigo.