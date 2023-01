La insólita frase que dijo la nueva novia de Andrés Nara al conocer a Nora Colosimo, la madre de Wanda

escuchar

Andrés Nara presentó a su nueva pareja en público y reveló importantes detalles sobre su familia y en especial sobre la reacción de su expareja, Nora Colosimo, al saber que nuevamente está enamorado. En diálogo con Intrusos (América TV), Alicia Barbasola, la novia del empresario, enmudeció a todos con una confesión impensada sobre la madre de Zaira y Wanda.

El presente de Andrés Nara parece prometedor. El empresario se alejó de todo conflicto personal y ahora goza de una reconciliación añorada con su exesposa y sus hijas, en especial con Wanda, ya que él no estuvo junto a la modelo en el nacimiento de Francesca e Isabella Icardi.

Andrés Nara y su novia Alicia cuentan cómo fue la reconciliación con Nora y Wanda

En una larga conversación, Nara se refirió en primer lugar a la felicidad que mantiene por volver a tener a su familia nuevamente unida. Además, destacó que nunca guardó un buen trato con Mauro Icardi. “Yo nunca tuve nada con él ni viceversa; no teníamos mucha afinidad. Algo habrá influido seguramente”, comenzó.

Al momento de hablar sobre Alicia y cómo el clan Nara la recibió, relató: “Por el cumpleaños de Francesca, Wanda me había invitado. Le comento a Alicia y ella me responde que tenía que estar en estas situaciones ya que estuvimos tanto tiempo distanciados. Entonces le digo a Wan si tenía inconvenientes con que la lleve, más allá de que yo ya le había contado de lo nuestro. Me dijo: ‘No, en absoluto’”.

Andrés Nara se reconcilió con Wanda y conoció a Francesca e Isabella Icardi (Fuente: Instagram/@andres_r_nara)

Una vez que la pareja arribó al festejo de Francesca, Andrés aseguró que Wanda recibió muy bien a Alicia, al igual que Zaira y Nora. “La aceptaron. Si bien la presentación fue rara”, aclaró. En tanto, le cedió la palabra a su parea para que expresara su versión del encuentro. En ese instante, develó un detalle impensado para el resto de los espectadores.

Andrés Nara junto a su novia Alicia Barbasola (Fuente: Instagram/@andres_r_nara)

“Yo estaba un poco nerviosa porque era mucho de golpe. Las chicas divinas. La verdad que cuando la miro a Nora y lo miro a él digo: ‘No, pero es preciosa la verdad, ¡qué mujer!’. Entonces le digo a él: ‘Vos sos un bolu… cómo perdiste a Nora para que después venga todo lo demás”, contó Alicia y añadió: “A mí me importa él desde el momento en que yo lo conozco en adelante. Lo que hizo antes, no. En el caso de Nora es especial, porque es la mamá de las hijas y siempre van a ser familia, por lo que ella tiene un lugar especial. Además de que me parece hermosa por fuera y por dentro, ayer pegué buena onda”.

De inmediato, Andrés comenzó a reír al igual que los periodistas y Alicia agradeció plenamente el recibimiento de Wanda, Zaira y Nora. En tanto, él coincidió en que cree que la calidez con la que su novia fue aceptada se debió a la edad y el paso del tiempo que “influyó” en que el vínculo esté más calmo entre todos.

Al finalizar, Andrés destacó la belleza de sus nietas y celebró con orgullo poder conocerlas a ambas ya que, cabe recordar, su relación con Wanda quedó fracturada, aunque en los meses recientes el lazo entre padre e hija volvió a su cauce habitual. “Las nenas estaban llenas de alegría. Vieron ese contexto familiar de unión, en donde Nora también estaba con su pareja Rafael”, complementó.

