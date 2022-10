El irreconocible aspecto de los actores de El Resplandor

escuchar

En diciembre de 1980 se estrenó El Replandor, dirigido por Stanley Kubrick, y, sorpresivamente, recibió cientos de críticas negativas por parte de los espectadores. No obstante, el paso del tiempo indudablemente le jugó a su favor y se convirtió en una de las películas más clásicas del género de terror. En la actualidad, existen un sinfín de elementos inspirados en la obra: cuadros, muebles y hasta prendas de indumentaria. Asimismo, los actores que encarnaron con excelencia a cada uno de los personajes también se volvieron figuras de culto. Sin embargo, pese a la popularidad que les generó la pieza audiovisual, la mayoría de ellos tomaron otro rumbo, muy alejado de las cámaras.

Shelley Duvall

La actriz que personificó a Wendy es el claro ejemplo de cómo el extenuante trabajo y la exigencia de la industria cinematográfica la llevaron a tomar la decisión de priorizar su salud mental.

Pese a que su nombre se volvió reconocido gracias a la popularidad del film, en varias ocasiones admitió que en las grabaciones sufrió constantes ataques de ansiedad, ya que el director la hacía repetir sus escenas una y otra vez.

Shelley Duvall, en una escena emblemática de El resplandor Warner

Según consignó a The Hollywood Reporter, trabajó 56 semanas, entre 15 y 16 horas diarias con un solo día de descanso en el medio. Además, sostuvo que, el hecho de repetir las mismas actuaciones, donde debía llorar, gritar y correr, le generó un fuerte estrés.

“En la famosa escena de las escaleras, en donde Jack Nicholson amenazaba con matarme, se repitió 127 veces e incluso tiene el récord mundial por ser el mayor número de tomas grabadas sobre una misma secuencia”, aseguró.

Tras recibir una serie de reconocimientos y premios a lo largo del tiempo, realizó una última actuación en Manna From Heaven (2002) y al finalizar se mantuvo alejada del espectáculo. El lugar que eligió para pasar días de tranquilidad fue un pequeño pueblo ubicado en Texas, Estados Unidos, donde se instaló junto con su esposo, el músico Dan Gilroy.

La última vez que se la vio públicamente fue en una foto que compartió una de sus fanáticas en Twitter. La postal muestra a una chica mientras sostiene un cartel del musical Popeye, obra en la que participó Duvall, y a su lado se encuentra la actriz.

Shelley Duvall en la actualidad Twitter @Neo_G_Eoin

Jack Nicholson

El actor, que encarnó al terrorífico Jack Torrence, se convirtió en figura de memes por la escena en la que corre por los pasillos de un gigantesco hotel desolado con el objetivo de matar a su esposa y a su hijo. La secuencia quedó grabada en miles de personas y Nicholson se llevó miles de premios, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes de Hollywood.

Sin embargo, tal y como Duvall, se retiró de la actuación desde hace tiempo. Según le manifestó al sitio The Sun en 2013, dijo que estaba a la espera de algún proyecto que le llame la atención para regresar a la pantalla grande.

El actor protagonizó El resplandor (Foto: Archivo)

Recordemos que, la última película que lo tuvo como protagonista, fue Antes de partir, en 2007. “No soy un solitario, no soy un recluso, pero no me hace falta volver, ya no es una necesidad. No lo disfruto. Es tan simple como eso”, sostuvo, tras los rumores que divulgaron diversos medios de comunicaciones respecto de un supuesto problema de salud.

Ahora, a sus 85 años, vive una vida tranquila junto con su familia y disfruta de sus hobbies, siendo el básquet uno de los más importantes. En 2019 se lo pudo ver en compañía de su hijo Ray -fruto de su relación con Rebecca Broussard- durante un partido, en apoyo a los Lakers en el Staples Center de Los Ángeles. El 23 de enero del 2020, el intérprete fue fotografiado precisamente en el mismo lugar en el sector VIP del estadio, con una postura relajada.

Jack Nicholson, triple ganador del Oscar, se encuentra retirado del mundo del cine, y su último film data de 2010 GROSBY GROUP - LA NACION

Lisa y Louise Burns

Reconocidas como “Las gemelas Grady”, tenían diez años cuando protagonizaron una de las secuencias más importantes del film, donde aparecen de manera inesperada en un pasillo del hotel Overlook, con una mirada siniestra dirigida hacia uno de los personajes. A diferencia de Nicholson y Duvall, su presencia en el mundo del espectáculo fue efímera.

Ambas realizaron una pequeña intervención en la serie Kids (1979) y al otro año participaron de El Resplandor. No obstante, en varias entrevistas afirmaron que, si bien querían dedicarte al género de la interpretación, las escuelas de arte dramático les negaron la entrada por su exposición en la icónica película de terror.

Por ese motivo, se dedicaron exclusivamente en sus estudios educativos. Lisa, por su parte, se recibió de abogada y Louise de microbióloga. Actualmente, utilizan su cuenta de Instagram @the_shining_twins para mostrar los detalles de su vida personal y se muestran juntas en diversos viajes y eventos.

Las gemelas en 1980 y en la actualidad ITMB

Danny Lloyd

El chico que interpretó al pequeño Danny Torrance también se encuentra alejado de la exposición pública. Sin embargo, a diferencia de Duvall, quien mencionó algunas de las difíciles experiencias que enfrenó al grabar el film, él mantiene recuerdos divertidos y en una entrevista para The Guardian reveló los motivos por los cuales lo eligieron para encarnar el personaje y aportó más detalles de su vida.

“Mi papá me dijo que siempre estaba corriendo e intentando llamar la atención, así que mandó mi foto. Creo que fue como una broma, la verdad”, sostuvo. Luego de su paso en la icónica pieza, comentó que tuvo una participación en Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy y luego se dedicó a la pasión que más le gustaba: la docencia. “A medida que crecí un poco más, se hizo aburrido”, admitió sobre su trabajo como actor.

Tras su participación en El Resplandor, se mantuvo alejado de las cámaras Fotografía: Tony Taafe/Coleman-Rayner

Actualmente, tiene 50 años y da clases de biología en un colegio de Kentucky, Estados Unidos. Asimismo, formó una familia compuesta por su esposa y 4 hijos.

“Estoy muy contento con cómo fueron las cosas, de verdad. Siento que prácticamente me tocó la lotería con El Resplandor… No me arrepiento de intentar actuar. Cuando decidí parar, tampoco me arrepiento. Al final del día, no es gran cosa. Bueno, lo es y no lo es. Todavía tengo que calificar las pruebas en la escuela, llevar a los niños a la cama”, concluyó a dicho medio.

LA NACION