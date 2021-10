El juego del calamar: los tres errores más graves de la serie de Netflix, según sus fans

El juego del calamar está rompiendo todos los récords en Netflix: con 111 millones de visualizaciones se convirtió en la ficción más vista de todos los tiempos en la plataforma y continúa en el primer puesto del Top 10 de Argentina. Sin embargo, la adaptación que realizó la compañía de la producción surcoreana fue duramente criticada por los fans coreanos, quienes detallaron una serie de errores.

La trama muestra a un grupo de personas desesperadas, ahogadas por las deudas, que decide participar en un juego para niños, sin saber que, de no ganar el millonario premio, el costo será sus propias vidas.

Tráiler oficial de El juego del calamar de Netflix

“No quiero sonar estirada, pero hablo coreano con fluidez y vi El juego de Calamar con subtítulos en inglés y si no entendés coreano, en realidad no miraste el mismo programa. La traducción fue malísima. El diálogo estaba tan bien escrito y no se conservó nada”, reclamó una usuaria en Twitter.

La dura crítica de una usuaria a El juego del calamar por su mala traducción del coreano al inglés Twitter: @ymmayer

Es cierto que muchas personas prefieren mirar las películas o series en su idioma original. Generalmente eso sucede cuando se trata de ficciones que originalmente están en inglés. Pero siendo el coreano la lengua que hablan los personajes de la serie, esto se transforma en una barrera, ya que no son tantos aquellos que logran comprenderlo con fluidez.

Por eso, fueron usuarios oriundos de aquel país o coreano hablantes los que dieron el alerta en Internet sobre, según relevó el sitio El Comercio, tres graves errores que cometió la plataforma en sus traducciones.

1. El juego “Luz verde-luz roja”

El primer error se encuentra en el capítulo inicial de la serie, cuando los participantes deben jugar un juego llamado ‘Luz verde, luz roja’, en el que pueden avanzar cuando hay luz verde y si se mueven mientras se pone roja, son aniquilados por una muñeca gigante.

En Corea del Sur este juego es conocido como “mugunghwa koki pierrot sumnida”, que traducido al español sería: “La flor nacional de Corea del Sur floreció”. Entonces, ¿por qué se usaron los colores para nombrar el desafío? La respuesta fue lo que indignó a los fans: porque en inglés se lo conoce como ‘Green light, red light’ (Luz verde, luz roja).

Los fans coreanos de la serie El juego del calamar criticaron la traducción del juego "Luz verde, luz roja" Prensa Netflix

2. La importante frase de la jugadora 212

De acuerdo al planteo de una usuaria, la jugadora 212 (protagonizada por Kim Joo-ryung) no tuvo la relevancia que merecía a causa de la mala traducción de la serie. La mujer, que pasa del bando de los villanos al del protagonista, es un personaje que se destaca más en su idioma original.

La frase más criticada por su cambio de sentido es una en la que la jugadora le dice a su par 101, el villano de la serie interpretado por Heo Sung Tae Tae. Para que le permita formar parte de su equipo, ella explica que “no es una genia, pero que supo arreglárselas”. Sin embargo, en esa expresión la mujer expresa una problemática de desigualdad: “Soy muy inteligente, solo que nunca tuve oportunidad para estudiar”.

Los usuarios aseguraron que la traducción de una frase de la jugadora 212 es errónea Prensa Netflix

3. La traducción de “Aganbu”

En la cultura oriental existen términos que encarnan ideas, por lo que tienen un significado muy profundo y amplio. Durante el juego de las canicas, el participante 001 se enfrenta al 456 (el primero interpretado por Oh Young Soo y el segundo por Lee Jung Jae). Ambos tienen una buena relación y uno de los dos deberá morir para que el otro gane.

Allí se menciona la palabra ‘aganbu’, que si bien hace referencia a un amigo o a alguien que brinda apoyo, según explicaron los usuarios no se trata de una persona demasiado cercana con la que podés compartir todo.

Los usuarios cuestionaron la traducción de la palabra ‘aganbu' en el juego de las canicas Prensa Netflix

Esta semana, LA NACION entrevistó a Hwan Dong- hyuk, creador, director y guionista de esta serie. Y más allá de la forma en que se tradujo el contenido y las críticas o polémicas que se desataron, reflexionó sobre el mensaje que desearía que dejara la producción en los usuarios del mundo.

“Lo primero que quisiera compartir es que tengo la esperanza que los espectadores puedan reflexionar que no somos caballos de carrera. Estamos viviendo en una sociedad muy competitiva, que nos obliga a esforzarnos mucho y por momentos actuamos como si fuéramos las piezas de un tablero. Y realmente confío en que la gente se de cuenta que no somos eso, sino que somos seres humanos”, sostuvo.

Luego, propuso: “Creo que es hora de preguntarnos por qué vivimos así, quiénes nos llevaron a este sistema y si nos sirve. Espero que estas preguntas tengan impacto en los espectadores y que podamos reflexionar. Otro aspecto que también me importa destacar es que realmente necesitamos empezar a confiar los unos en los otros. Vivimos en una sociedad muy desafiante, en la que pareciera que siempre necesitamos ganarle al otro”.