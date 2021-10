House of the Dragon: la conexión oculta de un objeto que aparece en el tráiler con un personaje de Game of Thrones

HBO lanzó el tráiler de House of the Dragon, precuela de Game of Thrones. Los fans ya encontraron las primeras conexiones entre ambas series y el adelanto parece hacer referencia al Rey de la Noche, el temible villano de la ficción original.

El adelanto de la precuela muestra lo que parece ser un arma de acero valyrio. En las imágenes, Alicent Hightower (Olivia Cooke), presa del pánico, irrumpe en una reunión del consejo sosteniendo una daga. Sin embargo, no parece ser un arma cualquiera. El diseño, incluido el rubí en el centro de su empuñadura, se parece mucho a la daga que aparece en Game of Thrones.

Primer adelanto oficial de House of the Dragon,la precuela de Game of Thrones que se estrena en 2022

Esta arma se pudo ver por primera vez en la primera temporada, donde se usó en el intento de asesinato de Bran Stark, y llegó hasta la octava entrega, ya que Arya Stark mató al Rey de la Noche con ella.

Si bien la daga era de Meñique, sus orígenes se remontan a mucho tiempo atrás. Su material apunta a Valyria y muy probablemente a los Targaryen, lo que significa que probablemente se heredó de generación en generación, y luego tal vez terminó en manos de Meñique después de la caída de la dinastía Targaryen con la muerte del Rey Loco.