Dady Brieva fue denunciado por “incitación a la violencia colectiva” tras sus dichos sobre el campo

Dady Brieva fue denunciado en la justicia penal por “incitación a la violencia colectiva”, a raíz de sus declaraciones sobre los productores agropecuarios y el posible aumento de retenciones anunciado por el presidente Alberto Fernández. El cómico y conductor radial había dicho, entre otras cosas, que el mandatario “se animó a tocar a los dioses” y que “tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida”.

La denuncia la realizó el abogado Santiago Dupuy de Lome, conocido por haber denunciado a Cristina Fernández de Kirchner y a Axel Kicillof, y quedó radicada en el Juzgado Federal número 8. La acusación es por la presunta comisión del delito de “incitación a la violencia colectiva”, confirmó la agencia NA.

Las declaraciones de Brieva se dieron en el marco de una entrevista con Mauro Viale para el programa Mauro, la pura verdad (América) donde realizó una marcada defensa de las medidas que lleva adelante el oficialismo.

“Espero que no sea de esos ladridos que pegamos, pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas”, había dicho el exintegrante del trío cómico Midachi.

Y agregó: “En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”.

Los dichos de Brieva generaron malestar entre las entidades que agrupan a los productores agropecuarios. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, pidió que el cómico “se dedique a ser artista”.

“Le diría a Dady Brieva que se dedique a ser artista, que es muy bueno y un excelente cómico. Además, le diría que se informe mejor cuando opina”, replicó Chemes. “No me gustan (sus declaraciones), porque están cargadas de agresividad”, agregó en diálogo con radio La Red. “Hoy el país necesita tranquilidad y pacificación y esto no suma”.

No es la primera vez que Dady Brieva queda en el ojo del huracán luego de realizar polémicas declaraciones públicas. En octubre pasado, se refirió a la marcha del 12-O que se realizó en contra del gobierno nacional y dijo: “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio”.

“Nos tienen amordazados en casa. Esto es una olla a presión y ya sabemos cómo termina, porque cuando se arme quilombo: ¿nos van a echar la culpa a nosotros?”, había dicho el actor en su programa por radio El Destape.

