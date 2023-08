El llamado entre Tini Stoessel y Ángel de Brito: qué le dijo al conductor de LAM sobre su separación con Rodrigo De Paul

escuchar

Martina “Tini” Stoessel rompió el silencio y brindó los detalles de su separación con Rodrigo De Paul. La cantante habló en exclusiva con Ángel de Brito horas antes de pronunciar este martes un profundo mensaje en su cuenta de Twitter, al igual que el futbolista, en el que ambos confirmaron el fin de la relación. De esta manera, la cantante detalló el principal motivo por el que se alejará de su expareja.

Ángel de Brito contó los motivos por los que Tini y De Paul se separaron

Al inicio de LAM (América), De Brito comentó que Tini se encuentra en Miami, Estado Unidos, y que desde allí lo llamó en la noche de este lunes para ofrecerle la primicia. El conductor reveló que la artista se comunicó tres veces con él, entre el 31 de julio y este 1 de agosto. Bajo el acuerdo de Stoessel es que se dio a conocer la información.

“Me llamó tipo 22.30, yo estaba cenando. Hablamos largo y tendido. Hoy a la mañana me llamó de vuelta. Volvimos a charlar porque ella lo quería anunciar de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque la verdad que fuiste siguiendo el romance tal como fue y nunca contando cosas que no eran, ni sumando datos que no’”, comenzó De Brito.

Ángel De Brito aseguró que no existió una infidelidad entre Tini y De Paul (Fuente: Captura de Video/América TV)

Y agregó: “Algo que puntualizó Tini es que no hay terceros en discordia: ‘Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene’”.

De esta manera, el periodista aseguró que Tini y De Paul se distanciaron por los meses venideros que enfrentará la cantante, en donde deberá realizar una prolongada gira por Europa y Norteamérica. “Ella me dijo que se piensa quedar en Madrid porque tiene que terminar la gira. Después tiene Miami, Puerto Rico, que tiene que grabar un video y después vuelve a Estados Unidos para seguir con la gira allá”, señaló De Brito y añadió: “Los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera”.

Tini aseguro que en este último tiempo se contaron “muchas mentiras” acerca de su relación con el jugador albiceleste y desmintió todas ellas. Asimismo, el conductor de LAM habló con De Paul, quien se mostró esperanzado de que retomarán el vínculo en el futuro.

“Me dice Rodrigo: ‘Hola Ángel querido, un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre ni nada. La verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y seguir cada uno por su lado’. Y después me habla de los viajes de ella y lo que ya se contó”, explicó De Brito y remató: “Me agregó una frase que me llamó la atención: ‘Y poder empezar desde otro lado’”. Con este último mensaje, el jugador de la selección argentina apuesta que más adelante y mediante otras circunstancias, la relación entre él y la cantante volvería a retomar su curso, esta vez con un foco diferente y lejos de la mirada de la prensa.

El comunicado en conjunto de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Este martes, a través de la red social Twitter, Rodrigo De Paul y Martina “Tini” Stoessel confirmaron el fin de su relación. El noviazgo, que inició poco antes del Mundial de Qatar 2022, atravesó este último tiempo una serie de duras especulaciones, por lo que ambos decidieron darse un respiro.

El comunicado de Tini y De Paul que confirma su separación (Fuente: Twitter)

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, redactó Tini. Este mismo escrito fue replicado por De Paul en la misma red social.

LA NACION