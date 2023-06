Camila Homs reaccionó con picardía cuando le preguntaron si prefiere a Lali Espósito o a Tini

escuchar

Camila Homs fue la gran invitada de este lunes en Noche al Dente (América). En un momento de la extensa entrevista, Fer Dente le hizo una pregunta picante sobre la actual pareja de Rodrigo De Paul y la modelo tuvo una rápida salida.

A un año de la escandalosa ruptura amorosa entre Homs y De Paul, la relación entre ambos parece tener un momento de paz.

La pregunta que incomodó a Cami Homs sobre Tini Stoessel

El futbolista mantiene su relación con la cantante Tini Stoessel, quien en este momento se encuentra en una gira de conciertos en España; por su parte, hace algunas semanas la modelo blanqueó su relación con el futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa.

Este lunes por la noche, la participante del Bailando (América) pasó por los estudios del programa de Fer Dente y habló sobre su vida privada. Y una de las cuestiones que siempre le consultan es sobre la artista que es novia de su expareja.

Al leer una de las preguntas, el conductor se mostró incómodo y anticipó: “Ay, esta pregunta no la voy a hacer. ¡Son malos!”. Y agregó: “No me gusta que me hagan hacer esto”. “Me parece que ya sé cuál era”, acotó la invitada, y Fer Dente se animó a leerla. “Bueno, la voy a hacer: ¿Chape tour o Triple T?”, manifestó, en referencia a la gira de conciertos de Lali Espósito y Tini Stoessel.

No obstante, Camila Homs respondió con risas: “La que sigue, la que sigue”. Luego continuó con las “10 al hilo” y eligió a Lionel Messi como su jugador favorito de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni.

Cami Homs le dedicó un romántico mensaje a José Sosa por su cumpleaños

Semanas atrás, Camila Homs confirmó el nacimiento de un nuevo romance y, la semana pasada, le dedicó un dulce mensaje en las redes sociales a quien ahora es oficialmente su novio.

A los besos: Cami Homs le dedicó un romántico mensaje a José Sosa por su cumpleaños

La modelo desató una nueva revolución mediática cuando fue vista a los besos con un deportista, ex integrante de la selección argentina, en un popular boliche de Palermo. Los videos y fotos que capturaron el apasionado momento empapelaron las redes sociales y la pantalla chica, especialmente cuando se confirmó que el joven en cuestión era José “el Principito” Sosa, actual mediocampista de Estudiantes.

A esto se le sumó que, en diálogo con Intrusos (América), la modelo aseguró estar felizmente en pareja. En el marco de un evento, el cronista del magazine preguntó: “Se te ve muy feliz en lo personal, ¿está todo blanqueado?”. A esto, ella respondió: “Sí, estoy muy contenta, estamos bien”. Por último, explicó que la relación va despacio y “disfrutando del momento”.

A un par de semanas de la esperada confirmación, Cami Homs dio un paso más en dirección al blanqueamiento total: le deseó un feliz cumpleaños a través de su cuenta de Instagram y lo etiquetó. En el día del natalicio de Sosa, su flamante novia subió una foto en donde posaron abrazados y a los besos. Junto a la misma, escribió: “Feliz cumpleaños, mi amor. Que seas feliz siempre”. Este gesto de cariño público fue interpretado como un buen indicio de que la relación va por buen camino.

LA NACION