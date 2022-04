“Un jardín de infantes”: así es el impresionante camarín de Pampita en El hotel de los famosos

Al frente de la conducción de uno de los reality show más grandes de la televisión nacional, Carolina ‘Pampita’ Ardohain se encuentra en uno de sus mejores momentos laborales. En entrevistas previas al estreno de El hotel de los famosos (eltrece), reveló que la propuesta fue un sueño hecho realidad y que fue un orgullo que la convocaran para el proyecto tras tantos años en el medio. No obstante, todo tiene su lado negativo y en este caso se trata de sus largas jornadas. Las mismas no solo se interponen con la vida familiar sino también con la crianza de Ana, quien aún no cumplió un año. Para alegría y tranquilidad de la modelo, en el set se encargaron de que su comodidad esté primero y le construyeron un increíble camarín que sirve, a su vez, de “jardín de infantes”.

Pampita realizó un tour por su camarín en El hotel de los famosos

El hotel de los famosos llegó a la pantalla de eltrece con una propuesta reversionada de lo que fue, en su momento, Gran Hermano. Sin embargo, aunque continúa con el concepto de un grupo de personas que conviven juntas rodeadas por cámaras, este nuevo show tiene un par de detalles diferentes. Las celebridades que compiten se encuentran ubicadas en un hospedaje que fue construido en Cañuelas y, a lo largo de los días, deben enfrentar diversos desafíos para ver quien ocupará el rol de huésped y quien deberá hacerse cargo del mantenimiento del edificio.

Al frente del reality se encuentran Pampita Ardohian y el Chino Leunis, quienes llevan adelante el programa con humor y mucha gracia. Para la empresaria, esto representó grandes desafíos ya que las extensas jornadas de grabación ocupan gran parte de su día. Tanto, que debió pedirle ayuda a su sobrina, quien viajó de la Pampa hasta Buenos Aires para poder cumplir el rol de niñera.

“Hubo una conversación previa porque este proyecto me demanda mucho tiempo fuera de casa. Me voy muy temprano con Anita. Vino mi sobrina Brisa de La Pampa para ayudarme. Me voy tempranísimo con la combi para allá. Estoy todo el día y después vuelvo. De lunes a sábados se graba”, explicó Pampita durante un breve diálogo con Los socios del espectáculo (eltrece). En esa misma entrevista, aseguró que cuenta con todo lo que necesita en el set y definió su camarín como un jardín de infantes.

Nuevo reality de eltrece, El Hotel de los famosos, con la conducción de Pampita y el Chino Leunis Hernan Zenteno - LA NACION

A partir de ese momento, muchos de sus fans pidieron a través de las redes sociales que hiciera un tour del mismo y fue Cande Ruggeri quien se encargó de guiarlo. Luego de tocar la puerta acompañada por la cámara, fue recibida por Pampita con Anita en brazos. “Tenemos de todo, es casi un jardín de infantes, hay mucha ropa pero todo es prestado, se usa y se devuelve. Tenemos los looks de los copetes y los de adentro del hotel, así que tenemos 10 atuendos por semana”, relató, luego de mostrar los despampanantes vestidos que colgaban de un perchero.

Pasado eso, mostró un pequeño detalle que la hace sentir como en casa: una estatuilla de la Virgen de Luján. “Acá está el sector maquillaje, me traje la virgencita de casa porque estamos muchas horas acá, siempre me acompaña y le ponemos florcitas, velas”, señaló.

Anita, la hija de Pampita junto a Roberto García Moritán

Finalmente, detalló la rutina que realiza con la beba: “A la mañana viene en pijama porque la saco de la cuna 7.30 y después acá la bañamos, la cambiamos. A la hora de la siesa nos abrazamos y después va a la cuna”. Una vez terminado el recorrido, se despidió de Cande y le aseguró que, cuando quisiera, podía ir a cuidar a Anita.