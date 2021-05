El locutor de La Academia piropeó a Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli le puso los puntos

“La Academia”, la nueva competencia de Showmatch (eltrece) tiene a Guillermina Valdés como una de las jurados, quien lució un increíble look de pollera corta y botas transparentes que llamaron la atención del locutor del ciclo, Martín Salwe.

“¡Qué bomba. ¿Cuándo va a desfilar?!”, comentó el locutor. Ante esto, el conductor y pareja de Guillermina, Marcelo Tinelli, hizo una mueca a la cámara como llamándole la atención. Valdés no había sido considerada para formar parte del jurado pero reemplazó a Ángel de Brito quien se encuentra aislado.

A base de una fuerte personalidad, que la llevó a tener cruces con Jimena Barón y Pampita, la modelo se hizo un lugar en el programa. Ahora se evalúa la posibilidad de que tenga un lugar fijo en el jurado y hasta pueda reemplazar a Pampita cuando tenga que ausentarse del certamen para dar a luz por quinta vez.

“No sé, yo vine a reemplazar a Ángel y termino el miércoles. Yo vivo momento a momento. Capaz que cuando va a parir Carolina yo estoy haciendo otra cosa. No sabemos, viste cómo es la vida”, confesó Guillermina en una entrevista para La Previa de la Academia. “No quiero decir nada. Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a mi compañero Ángel, que siempre me está tirando un dardito”.

Luego, dejó muy en claro su lugar en el certamen: “No me hables como que tengo información porque duermo con el ‘jefe’, como dicen. No, no tengo ninguna información y por ahora vengo hasta el miércoles. Este nunca fue mi espacio, entonces, yo ando por la vida sin pensar que estoy con Marce. Acá no sentí una responsabilidad mayor. Incluso estuve en Genios. Pero en Genios se manejaba otra energía, eran chicos del interior, que venían con sus sueños, con sus familias. Esta es otra energía, dije ‘vamos a indagar por acá. Me animo’. Él pensó que no me iba a animar y me animé. Ya estoy terminando”, concluyó.

LA NACION