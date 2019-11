El Mago Sin Dientes quiere recuperar su dentadura

Contó que está empezando un tratamiento para recuperar sus dientes uno por uno Crédito: Instagram

8 de noviembre de 2019 • 17:37

El Mago sin Dientes levantó su perfil en el último tiempo por su inclinación política. Fue una figurita repetida en los eventos de Juntos por el Cambio y luego se cruzó fuertemente con Luciana Salazar en el Bailando, defendiendo al gobierno de Mauricio Macri. Pero la noticia de hoy nada tiene que ver con las hurnas.

En una entrevista con Clarín, Pablo Cabaleiro (ese es el nombre detrás de la marca patentada) contó que quiere volver a tener una dentadura completa, algo que antes no había hecho para no lastimar su marketing.

Agregó que no se trata de una decisión puramente estética, sino también de salud: "Había dolores de muela, de diente... Me molestaba mucho porque no lo tenía y estaba como partido desde aquel momento. Y esa sensación era cada vez más intensa, hasta se había armado una carie".

El mago va una vez por semana a la clínica y asegura que en cino meses ya estará como nuevo. "Mi odontólogo irá haciendo diente por diente", comentó.