Lali Espósito usó sus plataformas digitales para aclarar el confuso episodio que atravesó en la Teletón que se celebró en Chile. Con la expectativa en verla cantar y bailar en los escenarios destinados a recaudar fondos con fines benéficos, la artista argentina, por cuestiones que excedieron su voluntad y la de su equipo de trabajo, no pudo dar su show y generó un confuso episodio que ella debió salir a aclarar para que no se generaran especulaciones.

Según las palabras que publicó en su cuenta de Instagram, donde grabó varias Stories para aclarar lo ocurrido, Lali explicó que el motivo de su ausencia en los escenarios fue por un problema en la programación de la Teletón, que imposibilitó a su equipo hacer las pruebas correspondientes y el armado del sonido, así como todo lo que refiere a la puesta en escena.

“Como verán estoy con el make up, con la ropa, pero lo primero y más importante es agradecer al fandom que estuvo esperando todo el día en la quinta Vergara y en otros lados de Chile, al fandom de Argentina y del mundo que aguardó en el streaming para que cante en la Teletón”, comenzó Lali en un contenido que se publicó en la madrugada de este domingo.

Al seguir con su relato, indicó que estaban “listísimos” para salir al escenario y que por “situaciones caóticas de la televisión en vivo” no pudieron tener los minutos necesarios para armar la puesta en escena. “Siempre los artistas chequean los equipos personales, las líneas de sonido, pantallas, todo eso lo coordinás previamente”, explicó.

“Se empezó a atrasar la transmisión y el horario de todo. Cuando llegamos al escenario mi equipo de producción tenía que chequear que esté todo listo y se encuentra con que no teníamos los minutos necesarios para hacerlo. Eran casi nulos. Se habían desconectado enchufes, tensores, teníamos que empezar de cero nuestro setlist”, argumentó Lali desde la habitación de su hotel ubicada en Valparaíso.

Sin poder cumplir el anhelo de desplegar su talento en la Teletón, la autora de “Disciplina”, entre otros éxitos, rompió el silencio, para que no existan “especulaciones” sobre un hecho que no quedó del todo claro en el vivo y, por ende, debió salir a aclarar. “Estábamos todos expectantes de que nos manden al escenario, intentando conectar todo lo que se había desconectado, pero no se llegó y mandaron otro show. También entiendo que tenían que terminar la transmisión en un horario lógico y no pudimos salir a cantar. Me da mucha pena por todo el fandom, pero sé que no faltará oportunidad de volver a presentarnos en Teletón y en Chile. Nos vamos tristes”, señaló.

Por último, en un contenido que se viralizó en Instagram, Lali remarcó que el objetivo benéfico de este año se cumplió y eso le generó tal satisfacción que hasta la hizo olvidar un poco esta fallida presentación en tierras andinas: “Se ha superado el número, el objetivo de Teletón y, a final de cuenta, es lo que más importa. La próxima voy a bailar y cantar como se lo merecen, que todo esto no borre lo importante y la alegría de colaborar con tanta gente”, cerró.