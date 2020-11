Malena Guinzburg fue entrevistada por Jey Mammon en Estelita en casa (América) y confesó que la pasó mal en los últimos meses

Malena Guinzburg fue la invitada de este martes en Estelita en casa, programa que conduce, de lunes a viernes, Jey Mammon por América. En una íntima entrevista, la humorista contó que se quedó temporalmente sin casa y que tuvo que mudarse tres veces desde el comienzo de la pandemia.

"Yo te he visto, los primeros días. Cuando me dijeron 'la cerramos a Malena', yo dije '¿no está muerta?'", le consultó Mammon, con la ironía propia de su estilo. Guinzburg no pude evitar tentarse de la risa.

"Para que se vayan a dormir todos bien arriba: al principio la pasé muy mal y ahora la estoy pasando mal", confesó. "Bueno, estás repuntando", contestó Estelita, y siguió: "Vivías en otro lado, te mudaste.".

"Sí, me mudé tres veces, todo muy práctico. Ahora se supone que esta es la última hasta que esté mi casa, que está en obra y estuvo siete meses suspendida", explicó Guinzburg. Por último, habló de una relación fallida: "El chongo que me estaba comiendo antes de la cuarentena me dejó".