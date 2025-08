El mal momento que sufrió Dani La Chepi con su perra: “Terminé en la Clínica Olivos”

La actriz Daniela Viaggiamari, conocida como Dani La Chepi, vivió un difícil momento durante un paseo con su perra Cielo, que derivó en una visita a un centro médico. La comediante intervino en una pelea entre su mascota y otros perros, y terminó con una lesión en una de sus manos, que necesitó puntos de sutura. A través de sus redes sociales, compartió detalles del incidente y tranquilizó a sus seguidores sobre su estado de salud y el de su mascota.

El hecho ocurrió cuando, mientras daba una vuelta por el barrio con Cielo, la perra se enfrentó con otros perros que estaban en la calle. Al intentar separarlos, Dani terminó lastimada. “Cuatro puntos en la mano, y un par de lastimaduras más. Terminé en la Clínica Olivos”, inició su relato la creadora de contenido, lo que preocupó a sus más de cuatro millones de seguidores. En el clip se la vio con su mano derecha vendada y la izquierda visiblemente hinchada.

La creadora de contenido suele subir videos con sus mascotas (Captura: @danilachepi)

“Di una vuelta a manzana con Cielo, se agarró con otros perros y uno sabe que tiene que tener la mente en frío, sabe lo que tiene que hacer y demás, pero bueno, por suerte se metieron unos vecinos”, contó la actriz, que suele compartir videos en su cuenta junto a sus tres perros. En ese altercado, cometió el error de intentar separar a los animales sin el debido cuidado, reconoció.

“Yo hice lo que no había que hacer, meter la mano en la desesperación y bueno, ahí están los cuatro puntos. Por suerte Cielo está bien. La estoy llevando al veterinario, pero está bien, por suerte”, finalizó su historia la comediante y llevó tranquilidad a su comunidad sobre el estado de salud de su compañera.

Más tarde, compartió una imagen junto a su mascota con la canción “Ángel de cuatro patas”, del dúo Río Roma, acompañada de un mensaje emotivo: “Siempre juntas mi Cielo”.

El tierno mensaje que La Chepi le dedicó a Cielo

Poco después, Dani también publicó en sus redes un intercambio desafortunado que tuvo con una seguidora, quien le envió un mensaje en el que le contó que había devuelto a una perra que había adoptado: “Yo adopté a una cachorra que no lloraba, gritaba cuando me iba a dormir. El segundo día me rompió las zapatillas del nene y al otro el sillón. Llamé a la mina que me la dio y no me la quería agarrar. Me dijo que yo había firmado un papel de responsable y demás. Le dije que no me había dicho que tenía esos problemas. Discutimos y mi marido la puso en una caja y se la dejó en la puerta de su casa. Hablá con la mina y devolvela o regálasela a alguien”.

El cruce que tuvo Dani con una seguidora por la adopción de animales

A partir de ese mensaje, la humorista reaccionó y compartió ese mensaje con sus seguidores para concientizar sobre la importancia de no tratar a los animales como “cosas” que se pueden abandonar.

“Cuando uno adopta, a un cachorro especialmente, como cualquier cachorro, tiene que tener en cuenta que son inquietos y algunos rompen cosas. Es cuestión de tiempo, paciencia y enseñarles que no se hace. Después como Rumba, nunca más rompió nada. Lo que rompen son cosas, pero ellos no son ‘cosas’, son seres vivos, son lo más lindo del mundo. Decidir adoptar es una responsabilidad muy grande y tenés que estar preparada y llena de amor para hacerlo. No se regalan ni se devuelven como un producto que compraste en Mercado Libre. Gracias por el consejo igual”, le respondió Dani La Chepi, fiel a su estilo directo y comprometido, para alertar sobre el maltrato animal.