El osado look de Alicia Barbasola para su boda con Andrés Nara: transparencias, brillos y un detalle revelador

Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira Nara, se casó con su novia Alicia Barbasola en una ceremonia que contó con la presencia de su círculo íntimo a excepción de sus hijas y nietos.

La fecha elegida fue precisamente el 14 de febrero, Día de los Enamorados y reconocido mundialmente como el día más romántico del año. Ambos se mostraron felices y enamorados con el nuevo paso en su relación, y posaron con amplias sonrisas para las cámaras.

Sin dudas, Alicia Barbasola fue la gran estrella de la noche, robándose todas las miradas. Además de elegir un osado look blanco con varios detalles, desde escote, hasta plumas y brillos, la novia sorprendió a todos con un rotundo cambio de vestuario en medio de la fiesta.

Nara y Barbasola, intercambiaron alianzas en una ceremonia religiosa, oficiada por un pastor, que realizaron en un salón de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, acompañados por familiares y amigos. El dress code estipulado en la invitación era “elegante sport”. Mientras él lució un tradicional esmoquin negro, con camisa blanca y moño, pañuelo y tiradores haciendo juego, ella optó por un jugado look con escote, transparencia y espalda descubierta.

Para la ceremonia religiosa, Alicia Barbasola usó un outfit de dos piezas Gerardo Viercovich

Para la parte inicial de la boda, donde intercambiaron sus votos y escucharon con atención al pastor, Barbasola lució un conjunto de dos piezas. La parte inferior consistió en una amplia falda larga con mucho volumen en color blanca.

La parte superior, en tanto, fue la gran protagonista. Era un top blanco de corte triangular con un profundo escote en V, breteles finitos y espalda descubierta. La tela era transparente y estaba bordada con brillos en la gama de los plateados.

En el día de San Valentín, Andrés Nara con su novia Alicia Barbasola Gerardo Viercovich

En cuanto a los accesorios, lució una cadenita, una pulsera fina y aros, todos en plateado. Optó por un sutil maquillaje resaltando la mirada y llevó el cabello hacia un costado con ondas bien marcadas y una hebilla blanca con brillos a juego con el vestido.

No obstante, y para sorpresa de algunos, ese no era el look final de la novia, puesto que, cuando terminó la ceremonia, se quitó la pollera blanca y reveló el jugado atuendo que llevaba debajo. El top de brillos se continuaba en una falda de la misma tela con trasparencia que dejaba ver las piernas. Tenía un profundo tajo en uno de los costados con una terminación de plumas blancas.

Mientras él llevó un tradicional esmoquin toda la noche, ella tuvo dos cambios de look Gerardo Viercovich

Brillos, plumas y espalda descubierta en el segundo outfit de la novia Gerardo Viercovich

Por tanto, el look final tuvo un poco de todo, tajo, brillos, plumas, escote, transparencia y espalda descubierta. Lo complementó con unos zapatos plateados altos que luego cambió por unas sandalias en el mismo color para la parte de la fiesta, donde hubo picada, cotillón y música, aunque los novios prefirieron evitar el tradicional vals.

La pareja disfrutó de una noche de ensueños en un festejo íntimo aunque con varios invitados. No obstante, llamó ampliamente la atención la ausencia de dos personas muy importantes para Nara, nada más y nada menos que sus hijas. Cabe recordar que a fines de 2022, y tras varios años de distancia y conflictos, hubo un reencuentro familiar tanto con Wanda y Zaira como con sus siete nietos e incluso pasaron juntos la Navidad.

Andrés Nara y Alicia Barbasola, se casaron en una íntima boda el 14 de febrero Gerardo Viercovich

No obstante, las posibles especulaciones de una mala relación quedaron descartadas. Según pudo saber LA NACION, la ausencia de las hermanas se debió a que ambas se encuentran en el exterior. Incluso en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) Andrés Nara contó que le escribieron palabras emotivas y que organizarán una reunión privada para celebrar.

LA NACION