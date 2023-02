Wanda Nara contó el principal problema que afronta con la vuelta a clases de sus hijos y pidió ayuda: “Un tutorial”

escuchar

Fueron semanas convulsionadas para Wanda Nara. Tras unos días en la Argentina, viajó a Turquía para que sus hijos se reunieran con Mauro Icardi y después disfrutaron juntos de unos días en la casa de campo que tienen en Milán, Italia. Luego, regresó a Buenos Aires con Constantino y Benedicto, pasó el fin de semana en los Carnavales de Río de Janeiro con Zaira Nara y Sebastián Yatra y voló de regreso a casa para retomar la agenda laboral. El miércoles, sus hijos volvieron al colegio y ella se mostró feliz y orgullosa. No obstante, también se sinceró con sus seguidores y reveló el problema que afronta al respecto.

Wanda Nara es sin dudas una de las figuras del momento. Tras pasar prácticamente la mitad de su vida en Europa, desde el 2022 comenzó a frecuentar aún más la Argentina por motivos laborales y, al menos por estos meses, será su hogar permanente. Después de ser una de las investigadoras en ¿Quién es la máscara?, por la pantalla de Telefe, se embarcará en un nuevo desafío: conducirá la nueva edición de Masterchef, también en dicho canal.

Constantino y Benedicto López comenzaron las clases y Wanda Nara lo compartió en sus redes Instagram @wanda_nara

Pero, entre medio de los viajes, las grabaciones y su nueva faceta de tiktoker, la empresaria acompañó a Constantino (12) y Benedicto (11) - los hijos que tuvo con Maxi López, junto a Valentino, el mayor de los tres - en su vuelta a clases. A través de su cuenta de Instagram, donde supera los 16 millones de seguidores, les dedicó un sentido mensaje, aunque con la honestidad que la caracteriza, reveló que tuvo un pequeño percance con el uniforme y las fotos que publicó lo corroboraron.

Wanda Nara reveló que tuvo problemas con el nudo de la corbata de sus hijos y hasta aseguró que buscaba tutorías Instagram @wanda_nara

“Muero de amor por mis mellis no mellis”, sostuvo y agregó, entre paréntesis, a modo de aclaración: “No sé hacer la corbata. Estoy buscando tutorial para mañana”. De esta manera no tuvo problema en reconocer el inconveniente que tiene y se mostró dispuesta a aprender.

Para cerrar el texto, expresó su felicidad por ambos, ante su crecimiento y el nuevo comienzo, y no dudó en compartirlo con sus fans. “Los amo tanto a mis pequeños”.

En las postales, se pudo ver a los niños con el uniforme del colegio: pantalón gris, cinturón negro, y camisa, mangas cortas.

Pero, el conflicto de la mediática estuvo en la corbata azul a rayas, puesto que en lugar de tener algunos de los nudos clásicos como el simple o el Windsor, simplemente estaban atadas a los cuellos con una sola vuelta. No obstante, los chicos posaron para la foto con caras serias pero divertidas, listos para emprender la vuelta a clases. Incluso hasta lucieron el uniforme completo.

Los hijos de Wanda Nara volvieron a clase Instagram @wanda_nara

Revelan la lapidaria frase que dijo Mauro Icardi al ver a Wanda Nara con Sebastián Yatra en Río de Janeiro

Si bien ya está de vuelta en la Argentina, Wanda pasó el fin de semana en los Carnavales de Brasil junto a su hermana. Allí se encontró con Sebastián Yatra y se los notó con mucha química y buena onda. Incluso publicaron un posteo juntos y comentaron: “Mejores amigos de Río de Janeiro”. Esto habría molestado mucho a Mauro Icardi, puesto que todo sucedió el día de su cumpleaños y estaba solo en Turquía.

“Él cumplió años justamente el fin de semana y se habrían escuchado frases como ‘yo, pasando el cumpleaños solo, sin ella y ella, con Yatra’”, reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live y comentó que el jugador de fútbol habría llamado a Wanda para preguntarle por el vínculo con el cantante. “Me decían que cuando vio la foto que subieron a Instagram estalló de furia”, concluyó.

