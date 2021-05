Revelan por qué se separaron Sofía “Jujuy” Jiménez y Del Potro: “Él es un poco travieso”

Sofía “Jujuy” Jiménez se separó de Juan Martín del Potro hace un año. Ahora, en su debut en La Academia, su trabajo la reunió con Jimena Barón, que también fue pareja del deportista. En La Previa de La Academia (Ciudad Magazine) la modelo fue consultada por las razones que motivaron la ruptura con el tenista; y ella no tuvo inconvenientes en sincerarse: “Entré en un viaje de introspección”.

“Si con Juan Martín del Potro estaba todo bien. ¿Qué pasó?”, indagó el notero del ciclo que cubre los entretelones de La Academia, conducido por Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez. “Yo necesité tomarme mi tiempo, tener mi espacio, y entré en un viaje de introspección”, respondió Jiménez. “Él lo entendió, lo respetó. Estuvo perfecto y acá estoy. Hoy tenemos buena onda, pero hasta ahí nomás. Es mi ex con buena onda y punto”, agregó.

Sofia Jujuy Jiménez habló de los motivos por los que se separó de Del Potro

En tanto, terminado el móvil con “Jujuy”, los conductores repasaron en el piso algunos de los momentos más memorables de la pareja. Gaby Fernández, productor y panelista del ciclo, en tanto, sumó un dato a la respuesta de Jiménez que la propia modelo no se animó a revelar. Sobre las razones por las que finalmente se separó de Del Potro, Fernández apuntó: “Él es un poco travieso. Lo he visto en la noche de Tequila, estando de novio con las dos, en sus diferentes momentos. No estaba con amigos, precisamente”. Y luego, sumó: “Él les mandaba mensajes a chicas muy lindas, que Sofi Jujuy le descubrió estando de novio. Eran chicas muy conocidas”.

Después, el producto contó que una de las mujeres a las que Del Potro le escribía estando en pareja con Sofía era una participante del Bailando. “No es rubia, tiene treinta y pico, y es una bomba. Él insistió un montón, pero ella le dijo ‘no quiero’”, señaló el panelista, que contó que “Jujuy” habría encontrado esos mensajes. “¿Por eso fue el corte?”, preguntó Celeste Muriega, compañera de Fernández. “Sí, entre otras cosas, me imagino”, respondió el panelista.

LA NACION