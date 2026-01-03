Video: cómo fue el bombardeo de EE.UU. a Venezuela

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente Donald Trump aseguró, a través de un comunicado, que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y sacados de Venezuela luego de que Estados Unidos atacara instalaciones civiles y militares del país. En las redes sociales se viralizaron videos del bombardeo que tuvo lugar alrededor de las dos de la madrugada en Caracas.

Durante la madrugada comenzaron a aparecer en las redes sociales fotos y videos en los que se pudieron identificar aviones volando a baja altura, fuertes expoliciones y grandes incendios con columnas de humo. También se pudieron ver a personas correr por las calles en estado de pánico y desesperación.

Las explosiones en las cercanías a un aeropuerto militar

Un equipo de CNN reportó que la primera explosión se registró en Caracas a la 01.50 y que algunas zonas de la ciudad estaban sin electricidad. Mientras las aeronaves aún sobrevolaban, a las 02.38 se sintió un nuevo ataque en la capital.

Los medios venezolanos Efecto Cocuyo y Tal Cual Digital informaron que también se escucharon explosiones en el estado La Guaira, al norte de Caracas y en la costa del país, y en Higuerote, una ciudad costera del estado Miranda. Por otro lado, testigos en el lugar aseguraron que un ataque se produjo en la base aérea La Carlota, que funciona como aeropuerto militar.

Los helicópteros sobrevolando Caracas

“Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”, sostuvo el presidente Donald Trump a través de un comunicado vía X. Asimismo, aseguró que a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.

Estados Unidos bombardeó Venezuela durante la madrugada de este sábado (Foto: Captura de video)

Por otro lado, desde el régimen de Maduro expresaron: “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”. Durante la madrugada, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en un audio que se transmitió por televisión que “ante esta brutal situación y ante este brutal ataque” desconocían el paradero del presidente Nicolás Maduro y su esposa y exigió una “fe de vida” de ambos.