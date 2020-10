"El Mono" de Kapanga reveló los detalles de un extraño ritual umbanda al que se sometió Crédito: Telefe

18 de octubre de 2020 • 12:18

Martín Alejandro Fabio, popularmente conocido como "El Mono" de Kapanga, fue uno de los invitados, el sábado por la noche de PH: Podemos Hablar, ciclo de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff. El cantante, que disfruta gran popularidad con su participación en el reality gastronómico de famosos, MasterChef Celebrity, habló sobre cómo superó sus adicciones.

Con exactitud, recordó que hace 27 años, 6 meses y 12 días que no consume alcohol ni drogas, y explicó en detalle cómo fue el increíble ritual umbanda que lo ayudó a superar esa dura etapa de su vida. Según relató "El Mono", que también sufría ludopatía, en una incursión a un bingo conoció a un pai y se abrió en una charla con el hombre, que lo indujo a practicar un ritual. "Me acompañó mi papá y me encontré en una situación que no me había imaginado".

"En un momento el pai se fue y volvió incorporado por una entidad. Esa religión trabaja con almas perdidas y los pai prestan su cuerpo para que se rediman, porque hicieron cosas picantes en su vida", sostuvo el reconocido músico, que fue bañado en sangre de gallinas y palomas como parte de la supuesta ceremonia de sanación.

"Terminó el ritual y el pai me dijo 'bueno, te vas a quedar a dormir hasta mañana acá' y le dijo a mi papá que se fuera y me volviera a buscar a la mañana", dijo el Mono, que agregó que le dieron de comer las aves que usaron para el acto.

"Dormí ocho horas seguidas. Yo había quedado como en la película Carrie, cuando le cae todo un balde de sangre en la cabeza, y cuando me desperté no tenía ni una gota de sangre (.) solo tenía sangre en los pelitos de los brazos y entonces me saqué un turbante que me habían puesto. El pai me dijo '¿te duele?' y es porque me habían puesto los piquitos de las palomas que es por donde entró la energía, la espiritualidad y la sangre", concluyó el músico.