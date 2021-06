El motivo por el que Anya Taylor-Joy casi abandona la actuación

Anya Taylor-Joy (25) irrumpió en la escena cinematográfica hace más de seis años después de su lanzamiento como protagonista en la película The Witch, que se estrenó en 2015 en el Festival de Sundance. Sin embargo, después de verse en la pantalla, la actriz pensó que nunca más volvería a trabajar.

La impresión fue totalmente subjetiva ya que, en realidad, obtuvo excelentes críticas por su papel en el film del escritor y director Robert Eggers. A partir de esa producción, la carrera de Taylor-Joy despegó en cine, después de haber empezado como modelo.

“Robert nos mostró la película unas dos horas antes de la proyección ante la audiencia y estaba devastada”, contó la estrella de Gambito de dama en una amplia entrevista con la revista The Hollywood Reporter. “Pensé que nunca volvería a trabajar, todavía me da escalofríos pensar en eso. Me pasó lo peor: tuve el sentimiento de haber defraudado a las personas que más amo en el mundo, que no lo había hecho bien”, continuó respecto de su trabajo en The Witch.

“Fue tan tremenda la sensación que yo, que soy bastante verborrágica, que me gusta hablar y comunicarme, solo pude llorar y estar en silencio. No podía soportar ver mi cara tan grande”, agregó.

Afortunadamente para Taylor-Joy, sus instintos acerca de su talento para la actuación estaban equivocados. Sin resignarse, la actriz siguió trabajando en otros proyectos además de participar regularmente con papeles en Peaky Blinders y The Dark Crystal: Age of Resistance. Sin embargo, durante la entrevista, también reveló que durante esa época no podía dejar de pensar en la posibilidad de abandonar el rubro.

Anya Taylor-Joy aseguró que durante mucho tiempo dudó sobre su verdadero talento para la actuación

Pero después llegó el año más intenso. Anya contó que trabajó doce meses con una semana libre mientras filmaba Emma, Gambito de dama y su próxima película, Last Night in Soho. “Fue una locura, pero es el año que más me cambió porque me enamoré de mi trabajo nuevamente y volví a ganar confianza”, sostuvo.

Durante la nota también habló de su primera audición, en 2014, para interpretar a la versión más joven del personaje principal de Angelina Jolie en Maléfica: “Deseaba tanto ese papel. Era Disney y trabajar con Angelina, que la amo. No me parezco en nada a ella, así que un poco sabía que no lo iba a conseguir, pero igual pensé que los milagros a veces suceden”, dijo.

