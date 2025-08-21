El motivo por el que cambiaron en la segunda temporada de Merlina al actor que interpreta a Largo

Desde que llegó a Netflix el pasado 6 de agosto, la segunda temporada de Merlina no deja de sorprender a sus fanáticos. La serie dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega, introdujo un cambio que no pasó desapercibido por los suscriptores: la sustitución del actor que interpreta a Largo, el emblemático mayordomo de la familia Addams.

George Burcea en la primera temporada de Merlina (Foto: Netflix)

George Burcea fue quien se puso en la piel del personaje que se asemeja al monstruo de Frankenstein. Sin embargo, de cara a la segunda entrega, el actor de 37 años comunicó su ausencia en la ficción de suspenso y terror que gira en torno a Wednesday Addams, personaje creado por Charles Addams.

George Burcea es quien se puso en la piel de Largo en la primera temporada de Merlina (Foto: Instagram/@george_burcea)

“No estaré de vuelta por razones personales”, se limitó a decir, lo que generó una ola de especulaciones. La inesperada salida condujo a que los productores eligieran de manera apresurada a Joonas Suotamo, quien destaca por tener una gran altura, ya que mide 2,11 metros (supera en estatura a su predecesor, quien mide 1,90 metros).

El actor finlandés y exjugador profesional de básquet es conocido por ponerse en la piel de Chewbacca en la saga de Star Wars, papel que asumió a partir de El despertar de la fuerza tras la salida de Peter Mayhew, universo al que regresó durante 2024 como Kelnacca en la serie The Acolyte.

Joonas Suotamo, reconocido por interpretar a Chewbacca, asumió el papel de Largo en los nuevos episodios tras la salida de George Burcea (Foto: Instagram/@Joonas Suotamo)

El cambio de actor se llevó a cabo de manera discreta para evitar distracciones innecesarias para la audiencia. A raíz de esto, los productores y guionistas elogiaron la capacidad de Suotamo para adaptarse al grupo. Además, destacaron que su experiencia física permitirá explorar nuevas facetas del personaje, aunque su rol principal se mantendrá como el del mayordomo silencioso y fiel.

“¿Quién quiere un aperitivo? ¿Viste ya los nuevos episodios? La temporada 2 está ahora en streaming, y la parte 2 estará disponible el 3 de septiembre en Netflix”, escribió hace unos días el actor a través de su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 140.000 seguidores, muchos de los cuales no sabían que era él quien interpreta a Largo. “¡No me di cuenta de que eras vos! ¡Felicidades!“; ”¡Parecés una IA aquí! No esperaba que fueras una persona real. ¡Pero Dios mío, lo hiciste increíble!“ e ”Hiciste un trabajo fantástico como Largo", le dijeron.

Joonas Suotamo generó sorpresa al ponerse en la piel de Largo (Foto: Captura Instagram/@joonassuotamo)

Pero Burcea no es el único que está ausente en esa nueva temporada de Merlina. Percy Hynes White, quien encarnó a Xavier Thorpe, un estudiante de la Academia Nevermore con quien Merlina tenía un vínculo prometedor en lo que respecta a lo afectivo, no aparece en esta entrega. Pese a que no hay una versión oficial sobre el verdadero motivo de su ausencia, esta podría estar vinculada a un escándalo que protagonizó tras la finalización de la primera temporada, cuando en enero de 2023 una usuaria de X lo acusó de haber abusado sexualmente de ella y de otras mujeres en fiestas en las que él mismo las drogaba y alcoholizaba.

Percy Hynes White fue parte del elenco de Merlina (Foto: Netflix)

Por otro lado, Naomi J. Ogawa, la actriz que daba vida a Yoko Tanaka, tampoco forma parte. La razón de su salida fueron los problemas de agenda que le impidieron continuar en la serie. Además, ella misma comentó que el personaje de la vampira, compañera de Merlina, no tenía un futuro prometedor en la historia.