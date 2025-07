El motivo por el que Henry Cavill dejó de ser Superman

Esta semana se estrenó en los cines de todo el mundo una nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, el cerebro del nuevo universo de DC. Este relanzamiento del famoso superhéroe llamó la atención de gran cantidad de fanáticos, debido a que da inicio a una nueva impronta, la cual es más fiel a los cómics originales. A su vez, después de 12 años, Henry Cavill dejó de portar la famosa capa y le pasó el mando a David Corenswet.

Este último detalle no pasó desapercibido y es lo que hizo que el ojo fuera aún más crítico con el nuevo intérprete. Cabe recordar que Henry Cavill le dio vida a Clark Kent en la película El hombre de acero (2013), Batman vs. Superman: el origen de la justicia (2016), Liga de la Justicia (2017) y La Liga de la Justicia 2 (2021).

Sin embargo, con la restructuración de los co-CEOs de DC Studios, que pasaron a estar en manos de James Gunn y Peter Safran, se realizó un estudio de mercado en el que se decidió que era hora de dar una nueva visión de Superman.

“Sabemos que no vamos a hacer feliz a cada persona en cada paso, pero todo lo que hacemos está al servicio de la historia y de los personajes de DC que ustedes aman y que nosotros hemos amado toda la vida”, escribió Gunn en sus redes sociales, tiempo antes de que se anunciara el relanzamiento para esta nueva película.

Superman: Legacy- Tráiler Oficial

En el año 2022, Henry Cavill hizo una reaparición como Superman en la película Black Adam, lo que le hizo creer que su lugar en la nueva saga estaba asegurado. Incluso el propio actor posteo en su cuenta de Instagram una frase muy alentadora: “Oficialmente, estoy de vuelta como Superman”. Pero, según reveló el medio THR, el actor no tenía un acuerdo contractual, sino solo un acuerdo de palabra para participar en futuros proyectos.

Dos meses más tarde, en la misma red social, Henry fue obligado a anunciar que no volvería a ser Superman, tras ser notificado de que se crearía una nueva versión en la que se buscaría que el personaje principal fuese más joven que en las anteriores ediciones. “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias tristes para todos. No regresaré como Superman. Tras ser instruido por el estudio para anunciar mi regreso en octubre, antes de que los contrataran, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, reveló.

Henry Cavill como Superman (Foto: Instagram @henrycavill)

“Mi turno con la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes”, concluyó y le agradeció a los fans por el cariño y el apoyo en cada entrega.

Sin embargo, estas explicaciones no fueron suficientes para los seguidores de DC y Peter Safran también tuvo que salir a hablar. “Superman Legacy se enfoca en Superman equilibrando su herencia kryptoniana con su educación humana. Él es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo estadounidense. Es bondad en un mundo que piensa que la bondad es anticuada”, analizó sobre la nueva mirada del personaje.

¿Qué dijo James Gunn sobre la salida de Henry Cavill?

Al confirmarse que James Gunn sería el director de Superman: Legacy, el cineasta volvió a encender la polémica con sus declaraciones. “No despedimos a Henry. Henry nunca estuvo elegido. Para mí se trata de a quién quiero elegir como Superman y a quién quieren elegir los cineastas que tenemos. Y para mí, para esta historia, no es Henry”, remarcó y agregó: “Me cae bien Henry, me parece un gran tipo. Creo que ha sido manipulado por mucha gente, incluyendo el régimen anterior en esta empresa. Pero este Superman no es Henry, por varias razones”.

Henry Cavill comenzó a interpretar a Superman en el año 2012 IMDb

A pesar del destrato que muchos fanáticos sintieron que tuvo DC para Henry Cavill, la estrella de Hollywood aseguró que no se sentía ofendido por la decisión tomada. “El cambio de guardia sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un nuevo universo que construir. Les deseo lo mejor y la mayor de las fortunas”, indicó.