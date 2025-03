El motivo que provocó el enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez

Desde que la China Suárez y Mauro Icardi confirmaron su romance, no dejan de presumir su amor por las redes sociales. Como si fuera poco, la actriz acompaña al futbolista en cada uno de sus viajes, algo que no deja tranquilo a Benjamín Vicuña, el padre de los dos hijos menores de la actriz.

La China Suárez y una vida llena de lujos junto a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@mauroicardi)

La información se conoció este jueves 13 de marzo en Intrusos (América TV), donde hablaron de los proyectos de la protagonista de la película Linda (Disney+). “Tiene tres series por estrenar, que ya están grabadas. Una la grabó en el sur, la que hizo con Pablo Echarri y me está faltando una, En el Barro”, dijo Rodrigo Lussich.

Al escuchar al conductor, Paula Varela comentó la interna que tiene Eugenia con el actor chileno, con quien tiene dos hijos en común, Magnolia y Amancio. “Viste que los actores tienen temporadas. El problema va a ser ahora con Vicuña, porque Benjamín está medio explotado, no está de buen humor, está hinchado las bolas porque Pampita está en Estados Unidos, esta que va y viene de Turquía, a Milán y no sé qué”, comenzó.

El encuentro de los hijos de Benjamín Vicuña y Wanda Nara en la casa de Mauro Icardi hizo que tuvieran una intensa charla (Foto: Historias de Instagram @mauroicardi)

Y luego completó: "No está pasando un buen momento. Se va a España, pero incluso, por estas situaciones, está cambiando algunas cosas de los aéreos por estos temas. No la está pasando bien”.

Pero el malestar no comenzó ahora, sino en el último tiempo, precisamente el 10 de febrero, día en el que Magnolia cumplió siete años. “Él fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi y lo que me dicen es que a él no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema, que se hable de los chicos menores, de sus hijos”, señaló la periodista.

Según comentó, él está en desacuerdo con la exposición que tienen los chicos desde que su expareja sale con el delantero del Galatasaray, por lo que decidió no publicar nada en sus redes, pese a que se encontraba en el festejo junto a su novia, Anita Espasandin. “Está podrido, no le gusta que metan a los chicos en el medio, todas las cosas privadas que suceden tiene que quedar en lo privado, no en lo público, por eso él no subió nada en las redes”, comentó Varela.

Benjamín Vicuña y la China Suárez celebraron por separado el cumpleaños de Magnolia (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok / @sangrejaponesa)

“Él no se prestó ni para los canjes, ni para subir nada de su presencia en este evento, para no mezclar a su hija con esto que está viviendo la China”, agregó para completar la información.

Cabe recordar que Suárez e Icardi partieron a Milán el lunes al mediodía, con el objetivo de que el deportista pudiera estar presente en su primera audiencia de divorcio, correspondiente a la instancia de conciliación, pero Wanda Nara decidió no ir y quedarse en Argentina junto a sus cinco hijos.

Desde sus respectivas redes sociales, la flamante pareja compartió gran parte de su estadía en la ciudad italiana, la cual abandonaron este jueves para emprender la vuelta hacia suelo argentino.

La China Suárez y Mauro Icardi caminando por las calles de Milán

En sus publicaciones, la ex Casi Ángeles mostró su recorrido por el emblemático Duomo de Milán, uno de los sitios más icónicos del lugar, y también compartió momentos de sus caminatas románticas junto a su enamorado. Además, dejó ver su entusiasmo por la gastronomía local al probar distintas variedades de pastas.