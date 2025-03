Quién es Damaris Melina, la mujer señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y L-Gante

¿Se terminó el amor entre Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante? Los rumores de crisis resuenan cada vez con más fuerza, sobre todo después de que él la dejara de seguir - solo por un par de horas - en Instagram luego de que ella publicara unas fotos subidas de tono y evidenciara que “espía” a Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez. Si bien la pareja no confirmó ni desmintió el estado de su relación, como si lo hizo en el pasado, esta semana surgió un nombre que encendió las alertas. En A la tarde (América) revelaron quién es la mujer, ganadora de un certamen de canto, que aparentemente estaría cerca del músico y podría ser la tercera en discordia.

“Se rumoreó de un supuesto tercero en discordia para ser el receptor de las famosas fotos de Wanda. ¿Pero, eso no será el camino alternativo para despejar una situación hacia un lado incorrecto?“, introdujo el lunes el periodista Daniel Fava en A la tarde. En ese sentido, advirtió que habría una cantante que podría ser la tercera en discordia en la relación entre Wanda Nara y L-Gante.

Damaris Melina es cantante y se la vincula con L-Gante (Foto: Instagram @damarismelinaok)

“Anoten este nombre porque no solo comparten la productora sino la pasión por el canto y ella está en pleno ascenso. Damaris Melina o Damaris Zulli, nombre artístico o nombre real", reveló Fava. A su vez, comentó que la mujer en cuestión es una cantante de cumbia a la que le va muy bien. “Yo pregunté si están saliendo y en la productora nadie me lo puede confirmar ni tampoco desmentir”, agregó el periodista.

Pero, ¿quién es la mujer a la que vinculan con L-Gante? Damaris Zulli -o como se la conoce públicamente, Damaris Melina-, es una cantante de cumbia que ganó visibilidad en 2022 gracias a su participación en el reality Canta conmigo ahora (eltrece) conducido por Marcelo Tinelli. En su primera performance se presentó como “artista callejera” y encantó al jurado con su interpretación de “Quitame” de Karina ‘La Princesita’ Tejeda. La joven siguió avanzando en el certamen y llegó a la final. En la última gala se lució con sus interpretaciones de “Sin vergüenza”, “Mujer amante” y “Qué ganas de no verte nunca más”. Con el 63 por ciento de los votos se consagró como ganadora y recibió el premio de manos de José Luis ‘El Puma’ Rodríguez.

Damaris Zulli en Canta conmigo ahora

A principios de 2024 la cantante lanzó su tema “Me mentiste”, el cual acumula 1.2 millones de reproducciones en YouTube. El año pasado también presentó “Me encantás” y “Mi niña” y recientemente hizo una colaboración con Q’ Lokura e interpretaron juntos el tema “Nena triste”.

En la actualidad la cantante, que acumula casi 400 mil seguidores en Instagram, se desarrolla también en el universo del streaming como parte de los ciclos musicales Navajas BarberShop y Un poco de ruido.

En 2022, la joven se consagró como ganadora de Canta conmigo ahora, el reality de Marcelo Tinelli (Foto: Instagram @damarismelinaok)

Si bien Fava deslizó en A la tarde la posibilidad de que Melina pueda estar cerca de L-Gante, Josefina Pouso lo contradijo y aseguró que la joven cantante está de novia. “¿Vos querés que el futuro marido de Damaris te venga a ca*** a trompadas? Está recontra en pareja, está a punto de casarse. ¿Cómo vas a decir eso?“, lanzó la comunicadora.

"Hay prioridades", expresó Wanda Nara en Instagram y llamó la atención al no incluir fotos de L-Gante (Foto: Instagram @wanda_nara)

Aunque no está del todo claro cuál sería el vínculo entre la cantante y el referente de la cumbia 420, lo cierto es que los rumores de crisis entre él y Wanda Nara no paran de hacerse eco. Justamente esta semana Wanda Nara hizo un posteo en su feed de Instagram con 20 de fotos, algunas de ella sola y otras con sus hijos y escribió “hay prioridades”. Lo que llamó notablemente la atención fue que no incluyó a L-Gante en esa selecta lista.