Pampita mostró la primera producción de fotos de su hija, Ana: “Sus primeros días”

Hace tres semanas Carolina “Pampita” Ardohain se convirtió en madre -por quinta vez- de la pequeña Ana, junto a su marido, Roberto García Moritán. La modelo desborda alegría en sus redes sociales, y decidió compartir con sus seguidores la primera producción de fotos de la bebé, a pocos días de su nacimiento.

Aunque todavía no se cumplió ni un mes desde la llegada de la nueva integrante a la familia ensamblada, la pequeña se roba todas las miradas en el mundo virtual. Las colegas famosas de Pampita la llenan de elogios en Instagram, al igual que los admiradores de la modelo. Por eso no es de extrañar que la primera sesión fotográfica de Ana haya sido furor en las redes.

Ana García Moritán Ardohain ya posó para su primera producción de fotos Instagram @

“¡Gracias por estas fotos divinas de Ana! ¡Que lindo recuerdo de sus primeros días!”, escribió la jurado de La Academia (eltrece), en referencia a la fotógrafa Julia Cabrera. En el posteo sumó varias imágenes de su hija durmiendo, vestida con ropa de lana y un gorro a juego. La ternura se apoderó de las redes y muchos reaccionaron con corazones: desde el papá de la bebé, hasta Pancho Dotto, Barbie Simons, Santiago Artemis y Analía Franchin, entre otros.

Pampita Ardohain se enterneció cuando vio las primera sesión fotográfica de su hija Ana Instagram @pampitaofic

En dos de las fotografías se aprecia la sonrisa de Ana, y los famosos no pudieron evitar derretirse ante los primeros gestos de la bebé. Cabe agregar que este fin de semana la pareja compartió su primer picnic junto a la más pequeña de la familia: el candidato a legislador porteño subió una secuencia de fotografías en su cuenta de Instagram, donde se los vio disfrutando de un rato al aire libre.

Pampita Ardohain mostró la primera sesión de fotos de su hija Ana Instagram @pampita

Pampita ya volvió a trabajar

La semana pasada la modelo se reincorporó a su lugar de trabajo como jurado en La Academia, y desde su regreso no deja de sorprender: Marcelo Tinelli visitó su camarín y mostró el espacio que ahora comparten la conductora y su hija. El conductor cargó a la pequeña, y después de un ligero movimiento entre sus brazos, se quedó profundamente dormida.

Luego redobló la apuesta y se animó a hacer una demostración de baile del caño, a dos semanas de haber sido madre. Tras las críticas que recibió, hizo un descargo en Pampita Online (Net TV): “Yo no pretendo ser ejemplo de nada, ni quitarles nada de su maternidad, ni su licencia; me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé, es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojalá tuviéramos más y haya más leyes que nos apoyen a todas las mamás”.

LA NACION