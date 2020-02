El padre de Leticia Brédice la trató de "falluta" e hizo una dura acusación

Franco Brédice comentó que su hija muchas veces lo deja plantado a último momento con la pasta de los domingos servida en la mesa Crédito: archivo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020 • 13:45

Mientras Leticia Brédice disfruta de nuevo rol como panelista de Incorrectas, su padre la trató en una entrevista radial de "falluta" y "despelotada". Además, el hombre la acusó de no visitar a su pequeña hermana de cinco años.

En diálogo con Ulises Jaitt por AM1300 La Salada, Franco Brédice dijo: " Últimamente está muy falluta, pero no es que no tenga amor a su padre". Luego, agregó que "nos vemos poco porque ella es una persona divina como hija, pero está siempre enganchada en algo".

"A mí me encanta que me vengan a visitar un domingo y que vengan a comer. Vos le decís: '¿Venís a comer una pasta?'. Nunca te dice que no. Llega el domingo, es la hora de comer, y te dice: 'Justo vino no sé quién, pero a la tarde paso '. No es la primera vez que lo hace. Le preparo todo, espero a mi hija y.", relató.

Leticia Bredice se arrepintió del escrache a su novio 05:25

Video

Resignado, Franco admitió que "ella es así. Yo, cariñosamente y con perdón de la audiencia, la llamaría despelotada. Así le hace a un productor, a las hermanas, es así". Como el amor de padre no tiene límites, el señor dijo aunque ella no lo va a visitar, ellos se ven porque es él quien acude a la casa de la actriz para estar en contacto.

El momento de la entrevista en que Leticia quedó peor parada fue cuando su padre habló de la relación con su hija menor, Francesca, de cinco años. "Son contadas las veces que vino. En ese sentido tengo un remordimiento. no mal, porque en parte lo entiendo. Los celos son normales en todo ser humano y mis hijas, las tres, son celosas. A mi nena la vinieron a ver cuando nació, a mi cumpleaños, en eventos. Jamás dijeron 'voy a ver a mi hermanita'. Por eso tengo una puntadita en el corazón porque a mi muñequita la quiero", confesó.

Sin embargo, el padre de Leticia admitió que ella lo sigue enorgulleciendo. "Es muy lindo porque me dio un orgullo bárbaro en su vida. Todo hijo es un orgullo. Cada uno tiene su manera de ser. Leticia es la última de mi primera esposa, la que se sentaba arriba de mis rodillas, le dabas un beso y te devolvía tres".