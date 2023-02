El particular festejo de la ganadora de Los 8 escalones al rememorar un meme viral

escuchar

Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) se convirtió en el programa de entretenimiento favorito de la audiencia. En cada emisión se atraviesan diversos sentimientos y pone en juego los conocimientos de los participantes y del público, que juega desde su casa. Pero también hay detalles del programa que no pasan desapercibidos, y uno de ellos ocurrió el viernes por la noche, al momento que la ganadora de la noche rememoró un reconocido meme para su festejo, con dedicatoria incluida.

La final del viernes fue entre Gisella y Jesica. Las dos mujeres tuvieron un camino parejo, en el que lograron un empate en sus respuestas correctas, realizadas por el staff con diversas temáticas. Pero la ventaja llegó para la joven de 27 años oriunda de La Plata que acertó y su compañera no. Por lo tanto, uno de los cuestionamientos era crucial para determinar a la ganadora, de acuerdo a la palabra del conductor Guido Kaczka.

“¿Quién de estas personalidades no se dedica exclusivamente al humor?”, fue la pregunta que realizó el reconocido humorista Marcos “Bicho” Gómez. Las dos participantes dudaron en sus respuestas, debido a los reconocidos nombres que conformaban las cuatro opciones de las que debían seleccionar una. Jesica eligió la opción A de Rodolfo Samsó, mientras que Gisella optó por la C, Federico Wiemeyer. El jurado del ciclo adelantó que efectivamente una de ellas había elegido la correcta.

Tras una breve explicación acerca de sus colegas y sus labores, el Bicho indicó que la respuesta correcta era la C. Gisella se consagró ganadora de los 2 millones de pesos. El confortable abrazo entre las finalistas emocionó a todos, ante las palabras de la perdedora, que felicitó a su compañera e indicó que se trataba de un triunfo más que merecido. Mientras los papelitos consagratorios caían en todo el estudio, la joven abogada tomó el gran cheque que indica la suma obtenida y lo alzó frente a cámaras.

Mientras Guido Kaczka anunció que la abogada utilizaría el dinero para continuar con sus estudios y procedió a agradecer al staff de jurado del ciclo, el momento culmine llegó cuando ella volvió a tomar la palabra. “Me reivindiqué. Tanto que me dijeron ¿Cómo perdiste con Katrina? Mirá de quién te burlaste”, expresó al mencionar que había podido sortear la derrota del programa anterior y causó la risa de los presentes. Acto seguido, le dedicó el triunfo a su hermana con quien tiene un excelente vínculo.

Las palabras de la joven no fueron disparatadas, ya que refirió a un reconocido meme de las redes sociales, que tiene como protagonista a una niña que gana un premio en un ciclo televiso. La pequeña no duda en festejar su triunfo de un viaje en crucero y con gran euforia expresa: “Mirá de quién te burlaste”. Por supuesto que esta reacción - ocurrida hace más de una década- se viralizó y se utiliza para referir con humor a triunfos inesperados y dedicados a aquellas personas que no creían que podían ocurrir.

