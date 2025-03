Oscar 2025: las particularidades que hacen a la ceremonia de este año única

La noche más importante de Hollywood está próxima a comenzar. Después de unos meses llenos de escándalos, sorpresas, controversias y emociones, la temporada de premios 2025 llega a su fin. Esta noche a las 21 (hora argentina) comienza la 97° edición de los premios Oscar, un evento que revelará grandes interrogantes. ¿Anora dará el batacazo?; ¿Demi Moore será reconocida como mejor actriz? ¿Timothée Chalamet se convertirá en el actor más joven en ganar la categoría de mejor actor principal o Adrien Brody seguirá conservando el récord? ¿En el rubro de dirección se impondrá Sean Baker o Brady Corbet?

Este domingo 2 de marzo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerá a lo mejor de la temporada en una ceremonia que tendrá a un anfitrión debutante, a las estrellas de Wicked en escena y algunos cambios en las tradicionales presentaciones musicales en vivo. A continuación, las particularidades y todo lo que hay que saber antes de la 97° edición de los premios Oscar.

Cynthia Erivo, Ariana Grande y un show que promete (y mucho)

Durante las últimas semanas se hicieron eco los rumores de que Cynthia Erivo y Ariana Grande —nominadas a mejor actriz y actriz de reparto por Wicked— podrían ser las encargadas de abrir la ceremonia de los Oscar. Finalmente, la Academia terminó con el suspenso y confirmó la presentación en vivo de las actrices. Sin embargo, no revelaron si estarán o no a cargo del primer número de la noche ni tampoco su repertorio. ¿Interpretarán “What Is this Feeling?”, “Defying Gravity”, “Popular” o “The Wizrad and I”? El misterio se revelará este domingo, pero, lo que sí puede esperarse es que sea uno de los momentos más importantes del evento.

Las estrella de Wicked Cynthia Erivo y Ariana Grande interpretarán las canciones de la película durante la ceremonia (Foto: Instagram @wickedmovie)

Asimismo, también se confirmó que habrá presentaciones en vivo de las cantantes Doja Cat, Lisa de Blackpink y Raye. Según la Academia, serán “actuaciones sensacionales que celebrarán a la comunidad cinematográfica y algunas de sus leyendas en la 97° edición de los Oscar”. Asimismo, se anunció que Queen Latifah le rendirá homenaje al compositor Quincy Jones, quien falleció el 3 de noviembre de 2024, a los 91 años. También habrá una performance de la compañía Los Angeles Master Chorale.

Un anfitrión que hace su debut en los Oscar

El presentador Connor O’Brien hará su debut como anfitrión de los Oscar (Foto: Instagram @abc)

Esta entrega de los Oscar estará marcada por un debut en la conducción. Luego de que Jimmy Kimmel oficiara como anfitrión en las últimas dos ediciones, este año le pasará la antorcha a Connor O’Brien. El presentador de 61 años es conocido por su programa Late Night with Conan O’Brien, que se emitió por NBC durante 16 años.

Las estrellas que entregarán los premios

A lo largo de la ceremonia, distintas personalidades pasarán por el escenario del Dolby Theatre para presentar categorías y entregar galardones. Los primeros confirmados fueron los cuatro ganadores de las categorías actorales de 2024: Cillian Murphy (mejor actor por Oppenheimer), Emma Stone (mejor actriz por Pobres criaturas), Robert Downey Jr. (mejor actor de reparto por Oppenheimer) y Da’Vine Joy Randolph (mejor actriz de reparto por Los que se quedan).

Robert Downey Jr., Da’Vine Joy Randolph, Emma Stone y Cillian Murphy, los últimos ganadores de las cuatro categorías, actorales, entregarán premios durante la ceremonia (Foto: Instagram @theacademy)

Asimismo, la Academia dio a conocer el resto de la lista de celebridades que presentarán premios durante la ceremonia. Ellas son: Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang, Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller, Oprah Winfrey, Save Bautista, Gal Gador, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Alba Roherwacher, Zoe Saldaña, Rachel Zegler, Miley Cyrus y Miles Teller. El actor Harrison Ford también iba a ser uno de los presentadores, pero se confirmó que finalmente no estará presente debido a un problema de salud.

Fin de las presentaciones en vivo de las nominadas a mejor canción original

Uno de los mayores cambios de esta ceremonia es que las cinco nominadas a mejor canción original, “El mal” y “Mi camino” de Emilia Pérez, “Like a bird” de Las vidas de Sing Sing (Sing, Sing), “The Journey” de Seis Triple Ocho (The Six Triple Eight) y “Never Too Late” de Elton John: nunca es demasiado tarde (Elton John: Never Too Late) no tendrán presentaciones en vivo. A través de un comunicado, la Academia destacó que la categoría “se alejará de las presentaciones en vivo y se centrará en los compositores”. “Celebraremos su arte a través de reflexiones personales de los equipos que dan vida a estas canciones. Todo esto, y más, descubrirá las historias y la inspiración detrás de los nominados de este año”, expresaron.

"El mal" de Emilia Pérez es una de las nominadas a mejor canción en los Oscar

Los cambios de este año giran en torno a los devastadores incendios que azotaron al estado de California. Según indicaron, en la ceremonia se honrará a Los Ángeles como “la ciudad de los sueños, mostrando su belleza y resiliencia, así como su papel como faro para cineastas y visionarios creativos durante más de un siglo”. Paralelamente, se reflexionará sobre los acontecimientos recientes y se destacará “la fuerza, la creatividad y el optimismo que definen a Los Ángeles y a la industria”.

Donde y a qué hora ver los Oscar

La entrega de premios se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles AaronP/Bauer-Griffin - GC Images

La 97.ª edición de los premios Oscar tendrá lugar este domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La alfombra roja comenzará a las 20 y la ceremonia de entrega de premios a las 21. El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de TNT y de la plataforma de streaming MAX.

Lista completa de nominados a los premios Oscar 2025

Mejor película

Anora

El brutalista

Un completo desconocido

Cónclave

Duna: parte dos

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor dirección

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, El brutalista

James Mangold, Un completo desconocido

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, La sustancia

Mejor actriz principal

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, La sustancia

Fernanda Torres, Aún estoy aquí

Mejor actor principal

Adrien Brody, El brutalista

Timothée Chalamet, Un completo desconocido

Colman Domingo, Las vidas de Sing Sing

Sebastian Stan, El aprendiz

Ralph Fiennes, Cónclave

Mejor actriz de reparto

Monica Barbano, Un completo desconocido

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, El brutalista

Isabella Rossellini, Cónclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin,

Edward Norton, Un completo desconocido

Guy Pearce, El brutalista

Jeremy Strong, El aprendiz

Mejor guion adaptado

Un completo desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las vidas de Sing Sing

Mejor guion original

Anora

El brutalista

Un dolor real

Septiembre 5

La sustancia

Mejor película internacional

Aún estoy aquí (Brasil)

(Brasil) La chica de la aguja (Dinamarca)

(Dinamarca) Emilia Pérez (Francia)

(Francia) La semilla de la higuera sagrada (Alemania)

(Alemania) Flow, un mundo que salvar (Letonia)

Mejor película animada

Flow, un mundo que salvar

Intensamente 2

Memorias de un caracol

Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Mejor dirección de fotografía

El brutalista

Duna: parte 2

Emilia Pérez

Maria Callas

Nosferatu

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man

Duna: parte dos

El planeta de los simios: nuevo reino

Wicked

Mejor sonido

Un completo desconocido

Duna: parte dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor edición

Anora

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor diseño de producción

El brutalista

Cónclave

Duna: parte dos

Nosferatu

Wicked

Mejor diseño de vestuario

Un completo desconocido

Cónclave

Gladiador II

Nosferatu

Wicked

Mejor maquillaje y peinado

Un hombre diferente

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor partitura original

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor canción original

“El mal”, Emilia Pérez

“The Journey”, Seis triple ocho

“Like a bird”, Las vidas de Sing Sing

“Mi camino”, Emilia Pérez

“Never too late”, Elton John: nunca es tarde

Mejor documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor cortometraje

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor cortometraje documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor cortometraje animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!