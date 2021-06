El reproche de Eduardo Feinmann a Jony Viale: “No me perdonás una”

Los pases de programas entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale suelen estar cargados de información, risas y bromas, pero esta vez, el conductor de El Noticiero le hizo una recriminación en vivo a su colega, cuando se referían a la caída de la imagen del presidente Alberto Fernández en los últimos meses.

“Nunca, en la historia de la democracia, un presidente perdió 40 puntos en 16 meses, ni en el peor momento de Raúl Alfonsín ni en el peor momento de Carlos Menem”, dijo Viale para entrar en tema.

En tanto, su par en el estudio quiso hacer su aporte con un número que para Viale no era preciso. “Por eso digo, debe ser el deterioro de la imagen de un Gobierno más rápido de la historia, del 83 a esta parte. No solo desde que comenzó el Gobierno, sino en un año. En marzo del año pasado, el Presidente tenía un 70% de imagen positiva y hoy, en este momento, tiene 70 de negativa. ¡Es impresionante!”, explicó Feinmann.

La recriminación de Feinmann a Jony Viale: “No me perdonás una”

Esto inquietó a su compañero, que enseguida acudió a sus apuntes para dar el dato exacto de la caída de la imagen del mandatario de marzo 2020 a la fecha. “Te doy el número exacto, él tenía… Ya te digo”, acotó Viale mientras corroboraba el número. Esto incomodó al conductor de El Noticiero que con un ademán de que no le interesaba ahondar en el tema, apuntó: “Sesenta y pico, sesenta y ocho…”.

“Sí, no, pero está bien, porque tiene que ver con eso. Sí, 69 puntos”, confirmó Viale. Fue ahí que Feinmann sacó a relucir su picardía.

“¿Viste? No me perdonás una. Me equivoco un poco, por uno... y no. Vos sos como (Luis) Majul. Él es así”, comparó Feinmann. La relación entre un periodista y el otro despertó un momento divertido en el estudio, ya que Viale se levantó de la silla para irse del estudio. “No. ¿Me vas a tratar así, diciéndome Majul?”, le preguntó.

“Majul es así: ‘Bueno, es el 70%’. Y él no: ‘Era 69,8%’. Le decís: ‘Ah, mil disculpas’. La mejor información siempre la tiene él”, agregó Feinmann en clara referencia a lo riguroso que es el periodista de La Cornisa (LN+) en cuanto a los datos. “Sos un redondeador Feinmann”, indicó Viale para minimizar y sumarse a los chistes.

