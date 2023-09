escuchar

Este domingo, Paz Martínez visitó La Peña de Morfi (Telefe) para deleitar a los televidentes del programa con sus más recordados temas musicales. Entonces, el compositor, en diálogo con el equipo del ciclo de música, cocina y entrevistas, contó la divertida anécdota de cómo nació una de sus más entrañables canciones: “Qué par de pájaros”.

Martínez recorrió parte de su dilatada obra sentado al piano de La Peña y ante la atenta mirada de los conductores Diego Leuco y Jesica Cirio y de buena parte del equipo del ciclo. Así, el músico y compositor cantó unos cuántos temas, hasta que llegó el turno de entonar “Qué par de pájaros”.

Paz Martínez contó la divertida anécdota que originó uno de sus hits

Luego de la ejecución de ese hit, que cantó en parte junto al humorista del programa Pichu Straneo y del aplauso cerrado de todos los presentes, Leuco le hizo una pregunta inesperada al compositor: “¿Es verdad que estabas buscando un insulto que pudieras poner y te salió eso?”.

“¡Qué par de hijos de p...! En la versión original”, respondió, un tanto en broma y un tanto en serio, Martínez y agregó: “¡Y aparecieron los pájaros!”.

De inmediato, el autor de “Una voz en el teléfono” y de decenas de canciones para diversos intérpretes de todo el mundo, contó el verdadero origen de “Qué par de pájaros”. “La verdad que me pidieron que escribiera una canción para participar en un concurso y la verdad, no creía ni creo en los concursos y bueno, compuse esta canción porque no quería quedar mal con la discográfica”.

La anécdota del Paz Martínez hizo reir a los conductores del ciclo, Diego Leuco y Jésica Cirio y a todos los presentes en el estudio, como el chef Cascón Captura Telefe

“Esta canción no tenía nada que ver con esta historia, nada que ver. Tenía que ver con una cosa real que podemos ver a diario, lamentablemente”, continuó el artista, y añadió: “Yo venía por Corrientes y vi, en el Obelisco, en el pasto, tirada una persona llena alrededor de botellitas de tetra brick y capaz otras cosas que no las vi. Y se me ocurrió: ‘Si te quieres matar, hubieras elegido otra manera’. Por ese lado”. De esa forma, con una mínima alteración, arranca el tema “Qué par de pájaros”.

Entonces, Paz Martínez continuó con su relato: “Y cuando me piden que escriba una canción me acordé de esto, que es la fórmula mágica para escribir una canción, un tango, un bolero: se necesita un hombre, una mujer... y el marido”. La ocurrencia hizo reír a todos los presentes en el estudio, que escucharon con atención el final de la historia: “Entonces, escribí la historieta esta de ‘Qué par de pájaros’. Es así, es así”.

El compositor, siempre en un tono intimista y solo con la compañía del piano, cantó también “Amor pirata”, y otros de sus éxitos, para luego contar que va a hacer en breve un teatro Gran Rex y un recorrido por el país para tocar en distintos lugares, en algo que él mismo llamó, su “despedida”.

Paz Martínez canta en La Peña de Morfi Captura Telefe

“Son 50 años con la música, no es poco. No me alcanza para abarcar todo el amor que me han dado en toda mi carrera. Soy un tipo bendecido por ese lado. Tengo el cariño de la gente, el cariño de la gente, que me subo a un taxi y el tachero no me quiere cobrar. Es maravilloso, y por otro lado viene fenómeno”, expresó el compositor antes de cerrar su presentación televisiva con otro de sus enormes hits: “¿Y qué?”.

LA NACION