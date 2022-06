El pedido de Tini Stoessel para la separación de Rodrigo De Paul: “No quiere nada que...”

Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo (eltrece), amplió este lunes su información acerca del acuerdo económico entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, tras confirmar su separación. En esta línea, la periodista reveló un peculiar pedido que la cantante Tini Stoessel le habría hecho al futbolista, en medio de su reciente noviazgo.

“En principio no hay un divorcio porque no están casados, pero sí habrá un acuerdo económico como corresponde. Llamé a Mariana Gallego, la abogada que representa a De Paul. Lo que me cuenta es que parecía que todo venia bien, bajo un acuerdo de palabra. Sin embargo, a partir del blanqueo y por lo que pasó en las últimas semanas, entre De Paul y Tini, lo que quiero contar es lo siguiente…”, introdujo la columnista del programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El acuerdo entre Camila Homs y Rodrigo de Paul tras su separación

A continuación, aseguró que el futbolista la realizó una promesa a la intérprete de “Bar”, y que tiene relación con el acuerdo económico que firmará con Homs. “Camila, en principio, venía bien para arreglar, pero la cosa se puso un poco más compleja. Ellos tienen muchos bienes en común, porque son una pareja, más allá de no estar casados. No va a ser tan fácil para De Paul. La idea de él es arreglar esto lo más pronto posible y le habría hecho una promesa a Tini Stoessel en relación con esto. Él quiere todo prolijo y Tini le pide todo prolijo, no quiere nada que pueda manchar toda la parte mediática”, explicó.

Por otra parte, la cronista aportó más detalles del arreglo entre la expareja. “Él quiere arreglar y Camila Homs está un poco más reticente. En principio quieren arreglar lo económico y coordinar el cuidado de los chicos. Ella vive en Argentina y se va a quedar en Argentina, vive en Puerto Madero. Él vuelve a España en un par de días. La idea es acordar y firmar ahora, porque él ahora está en Argentina, pero no sé si lo van a acordar tan pronto”.

Recordemos que si bien De Paul se encuentra en Buenos Aires actualmente, tiene que regresar a suelo europeo en los próximos días para continuar con sus entrenamientos de su club, el Atlético de Madrid, donde juega de volante.

En ese momento, el periodista Adrián Pallares realizó algunas aclaraciones en relación con este tema. “Yo lo que no sabia, lo hablamos antes, es que no estaban casados. Mas allá de que es compleja la situación, no van a dividir propiedades. Él tiene que proporcionar el techo y el bienestar de sus hijos y los pasajes para que ellos lo puedan ir a ver, pero no es que van a dividir una casa”.

Hacia el final, Brey afirmó que el gran conflicto que ambos tienen, en lo que respecta a los bienes, es una propiedad ubicada en Cañuelas. Por último, aclaró una cuestión: “Hay un dato que no es menor, que parece una frivolidad, pero Camila Homs viene de una familia de mucho dinero. No es una chica que aproveche, y De Paul hizo el dinero en el transcurso de estos años”.

Rodrigo De Paul y su expareja, Camila Homs Instagram @camihoms

Rodrigo y Camila estuvieron en pareja casi 10 años. Iniciaron su relación cuando eran adolescentes y él jugaba en las inferiores de Racing. Luego, su carrera despegó y ambos se fueron a vivir a Italia. Tras unos años en aquel lugar, se mudaron a España y en 2019 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Francesca. A su segundo hijo, que llegó en 2021, lo llamaron Bautista.

En febrero de este año, fue De Paul el que confirmó la noticia de su separación, en medio de la polémica y rumores sobre los motivos por los cuales tomaron esa decisión. “Estoy separado hace meses. Nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero estoy separado”, afirmaba para aquel entonces en diálogo con Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez en Nosotros a la mañana (eltrece).

Al poco tiempo, el futbolista volvió a ser noticia tras su incipiente romance con Tini Stoessel, la joven cantante de 25 años, con quien vive un feliz presente.