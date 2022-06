Isabel Macedo mostró el primer encuentro de sus hijas en el sanatorio

Isabel Macedo cautivó a sus seguidores de Instagram con una tierna postal del primer encuentro entre su hija, Belita, y la recién nacida Julia. “Ahora sí”, escribió la actriz y compartió una serie de fotos del momento.

Este sábado al mediodía, la esposa de Juan Manuel Urtubey dio a conocer la feliz noticia en las redes sociales: nació Julia, la segunda hija fruto de su relación con el exgobernador salteño. Finalmente, este domingo se dio el primer contacto entre hermanas y las imágenes del tierno momento causaron furor entre los usuarios.

La primera foto de Julia y Belita (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Entre cientos de mensajes de felicitaciones, los seguidores de Macedo repararon en un detalle. “¡La carita de la hermana! Celos y amor a la vez”, comentó una usuaria entre emojis de risas. “¡La cara de Belita!”, escribió otra en el mismo sentido. “Mi vida... ¡toda una hermana mayor!”, dijo una tercera usuaria.

En las fotos aparece también Urtubey, y de esa manera se completa el cuadro familiar junto a las dos pequeñas. ”¡Hermosa familia!”, coincidieron varios usuarios. “¡A disfrutar mucho de la familia hermosa que formaron!”, agregó otra seguidora.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey junto a sus hijas Belita y Julia (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Los usuarios de las redes sociales fueron fieles testigos del segundo embarazo de Macedo. Desde que el exgobernador de Salta reveló que su esposa se encontraba en la dulce espera durante una entrevista radial (“Estamos muy entusiasmados y felices”, dijo de manera escueta al ser consultado sobre los rumores, a fines de noviembre), la ex Graduados fue compartiendo con sus seguidores las distintas instancias de la gestación.

El último tramo del embarazo tuvo que pasarlo en estricto reposo por recomendación de sus médicos. “¡Me cuesta mucho! Siempre encuentro algo para hacer; ahora estoy tomando clases, siempre tengo una actividad y siempre la quiero llevar al colegio a Belita”, le contó la actriz a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. “Me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté. Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente, pero tampoco con contracciones tan frecuentes”, reveló en aquel entonces.

Belita, Julia e Isabel (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

También reconoció que antes de conocer a Urtubey pensaba que nunca iba a tener hijos. “Pensaba que por ahí no era para mí esto de formar una familia. Pensaba: ‘No todos nacemos para lo mismo... Quizá lo mío es mi trabajo’. Me iba muy bien y estaba realmente muy agradecida con el camino realizado; muy contenta, no por los premios y las nominaciones, sino por haber encontrado mi vocación. ¡Es muy difícil encontrar la vocación!”, aseguró.

Y continuó: “Es algo que veo ahora en los chicos, en los que tienen que decidir qué quieren hacer con su vida. Por eso, creo que tenés que estar muy agradecido de saber para qué naciste o qué es lo que te gusta hacer, para poder dirigir tu vida hacia ese lugar. Por eso, pensaba: ‘¡Ya está! Es esto lo mío y lo voy a hacer toda mi vida y voy a estar feliz con lo que estoy construyendo’. ¡Pero lo conocí!”, exclamó.

Las primeras fotos familiares junto a la recién nacida Julia Urtubey (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

También se deshizo en elogios para su marido. “Lo admiro tanto; es tan espectacular. Y a él le pasa algo similar conmigo y me lo dice. Para mí es fundamental que las cosas sean dichas, porque la vida es muy corta. Siempre hay que decir lo lindo y lo bueno, apoyarse y estimularse. Desearse lo mejor”, aseguró.