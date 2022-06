Campeón de esquí y abanderado olímpico: quién es Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza que fue brutalmente atacado en Rosario

Tiziano Gravier, víctima de un brutal ataque en la ciudad de Rosario, es el segundo de los cuatro hijos de la modelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier. El joven, de 20 años, ya es un reconocido deportista de élite en el mundo del esquí que participa en grandes competencias. Incluso, fue el abanderado de la delegación argentina de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 2020 realizados en Lausana, Suiza. Tanto él como el resto de la familia comparten la pasión por deslizarse sobre la nieve.

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Maza, fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario y le rompieron la mandíbula Instagram @tiziano

Con tan solo 15 años, Tiziano ya se se perfilaba como una de las promesas del esquí nacional y representó al país en un campeonato de esquí en Andorra donde resultó ganador. El adolescente se hizo con uno de los títulos más importantes de ese deporte y venció en la categoría de menores de 16 del Torneo Borrufa. Con 15 años, el segundo de los cuatro hijos de la pareja Mazza-Gravier ya ostentaba ser Bicampeón Argentino y Campeón Sudamericano.

En su debut en el Mundial de Esquí Alpino en Cortina de 2021, el atleta terminó en el puesto 22 en el slalom gigante (esquiar entre varas o puertas), recorrido que efectuó en 2 minutos y 44 segundos, quedando a 7 segundos del ganador francés de la competencia. Previamente, obtuvo el tercer mejor registro en la clasificación.

Cuando fue abanderado por la delegación argentina en Lausana, Suiza, Tiziaano escribió luego un sentido posteo para recordar ese momento: “A un mes de la mejor experiencia de mi vida. Orgulloso de haber sido parte de la delegación argentina con mayor cantidad de atletas en un Juego Olímpico de Invierno en nuestra historia. Orgulloso de ser argentino”, redactó el deportista.

Pero la relación de Gravier con el esquí no es nuevo. En una entrevista concedida a la revista Hola, el joven atleta contó que su conexión con este deporte invernal fue cuando apenas tenía tres años, en un club de Bariloche. Su debut en competiciones formales se dio cinco años después. La primera vez que tuvo la oportunidad de representar a la Argentina en una carrera internacional fue cuando tenía 12 años. Ya con 14, se dio cuenta de que realmente amaba lo que hacía, por lo que se dedicó a entrenar con más dedicación y tenacidad.

Aquí está el esquiador Tiziano Gravier y la bandera de Argentina 🇦🇷 en la #CeremoniaDeApertura de los #JuegosOlimpicos de la Juventud de Invierno ❄️ #Lausanne2020 . @PrensaCOA @FasaTeam #YouthOlympics pic.twitter.com/6M43sBvX4n — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) January 9, 2020

En sus redes sociales no solo hace gala de su amor por el esquí, sino que el joven disfruta de otros deportes, como el surf y andar en rollers. Gravier también supo ser jugador de rugby en el San Isidro Club (SIC).

Hasta por lo menos noviembre de 2021, Gravier era alumno en la Universidad de San Andrés en la carrera Negocios Digitales. “La universidad tiene un programa deportivo que me permite ir a mis viajes deportivos cuando lo necesito. Y sí, ambas actividades son muy exigentes, pero me encantan las dos, así que doy el 100% en cada una de ellas y siempre tengo que organizar mi tiempo para hacerlo posible”, agregó el atleta en una nota realizada en la revista Vanity Teen a fines del año pasado.

Para el joven, ser modelo como su mamá no sería un problema, pero “no me gustaría dedicarme al nivel de mamá. Sí me divertiría hacer algún trabajo de modelo y tal vez incursionar en la actuación, ¿por qué no?”, dijo Gravier en Hola. La relación con sus hermanos es buena: con Balthazar y Benicio suele compartir la pasión por los deportes y a Taína la ayudo con la tarea de Francés.