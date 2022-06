Protagonizó la serie más famosa del país y produjo un documental imposible: Federico D’Elía, el actor que se la pasa adentro de su club

“Reparto mi tiempo como puedo entre mis grandes pasiones: mi familia, la actuación y, por supuesto, mi amor por Estudiantes de La Plata”. Vale aclarar para aquellos que no lo saben aún, que el actor Federico D’Elía es un reconocido pincharrata, como se identifica a los simpatizantes del conjunto albirrojo.

El apodo, luego abreviado a “pincha”, proviene de un par de versiones según la propia página web del club. Una dice que “tiene que ver con estudiantes de Medicina de la Universidad de La Plata que experimentaban con roedores y varios de ellos conformaban sus planteles futbolísticos”. La otra, más popular, refiere a Felipe Montedónica, un olavarriense nacido en 1898 que de muy pequeño vino a vivir a La Plata y se hizo fanático desde la fundación del club, en 1905. “Yo tenía un hermano chico con el que trabajaba en el Mercado. Como había allí muchas ratas, mi hermano y yo las corríamos con un pinche y nos pusieron el sobrenombre de pincharrata”, reconoció Felipe en una entrevista al diario El Tiempo. Entonces, como concurría siempre a ver al equipo de local y visitante resultó muy reconocido y el mote se trasladó a todos los hinchas.

El actor Federico D'Elía, hincha del equipo de futbol Estudiantes de La Plata, en el estadio de su club Fabián Marelli - LA NACION

Federico sonríe cuando habla de su propia historia con el equipo de sus amores: “Mi pasión por Estudiantes nace por vivir en La Plata y por mi viejo (el actor Jorge D’Elía). Nací en la ciudad, mi padre también, me llevó a la cancha desde muy chiquito. Del lado de la familia de Susana, mi mamá, eran de Gimnasia. Mi papá para convencernos nos puso una camiseta de Estudiantes con un vaso de Coca-Cola y una de Gimnasia con un vaso de leche. Nos dijo: ‘Elijan’. Y como buenos niños, mis hermanos y yo preferimos la gaseosa y nos hicimos pinchas. Ese fue y es mi viejo, jajaja”.

Jorge D'Elía sostiene a Federico, a la derecha: de la cuna fue "león"

¿Qué se le viene a la mente a este actor argentino cuando se le pide una definición de Estudiantes? “Las primeras imágenes que me vienen son las de Cacho Malbernat con alguna Copa Libertadores o del Mundo entre su brazos dando la vuelta olímpica. Viví en La Plata hasta que terminé la secundaria y me vine a estudiar teatro a Buenos Aires. Y seguí yendo a ver al equipo, a mi vieja, a mis hermanos, siempre”, rememora.

Jorge D'Elía, Javier Mascherano y Federico D'Elía: 100% pincharratas

Su pasión por Estudiantes a lo largo del tiempo lo llevó nada menos que a ser el responsable de la producción ejecutiva de la serie Bilardo: el Doctor del Fútbol. “Fui el vínculo con la familia, conocí mucho a Daniela, su hija, a quien quiero mucho; trabajé, hablé en profundidad con ellos y me metí de lleno en todo lo que se refería a contenidos. Había además un gran equipo de HBO Max trabajando. Mi rol fue fundamental porque logré que los Bilardo acepten hacer el documental, porque no querían saber nada”, explica D’Elía.

Bilardo, el doctor del fútbol: la serie que Federico D'Elía produjo y muestra la vida y obra del campeón del mundo

“Accedimos a su videoteca personal, algo increíble. La intención no fue rendirle homenaje, sino tratar de contar y entender un poco su mente, su forma de pensar el fútbol y la vida. Pero termina siéndolo porque nos sacó campeón del Mundo; como jugador también lo fue y también de América, ganó torneos, ni hablar de cuando fue entrenador de la selección campeona en el 86 y subcampeona en el 90. Para mí era doble la responsabilidad y sentí mucho orgullo al concretar el objetivo de forma tan profesional. Hasta logramos hablar con César Luis Menotti, con quien no hubo buena relación y no quería dar testimonio, pero al final aceptó. Fue un hallazgo”, completa sobre la aventura de retratar al Narigón.

Tenedor en mano, Federico D'Elía almuerza en León Bar Bistró, el restaurante del club junto al campo de juego: Pincharrata al 100% Fabián Marelli - LA NACION

“Fede”, como lo llaman y lo reconocen todos en su La Plata natal, sonríe mientras saluda y disfruta de las delicias del restaurante del club llamado León Bar Bistró, ubicado en el renovado estadio de 1 y 57 donde se puede almorzar, merendar y cenar en el propio terreno de juego. Y donde los días en los que Estudiantes juega allí, quien lo desee puede vivir lo que se denomina “Experiencia Campo”, con acceso al servicio de cafetería, bar, cocina de autor y una platea al borde de la cancha.

Si bien son varios los clubes del mundo con lujosos restaurantes, ninguno cuenta con ubicaciones junto a la línea de cal. Sí el Ajax de Países Bajos implementó algo similar, pero solo cuando se desató la pandemia de Coronavirus al suspenderse el fútbol, como única posibilidad de generar ingresos al club. En el restaurante del Johan Cruyff Arena se podían disfrutar de un menú de tres pasos con precios desde desde los 50 hasta los 105 euros, con en el que tenía visita guiada por el estadio y por el vestuario incluida.

D’Elía reconoce que la renovación del estadio unió aún más al simpatizante de Estudiantes: “Haberlo culminado en un momento tan difícil valora aún más la obra. El trabajo viene de muchas dirigencias, pero esta de Verón (Sebastián, presidente del club) la culmina y de esa manera generó más vínculo, la gente siguió respondiendo, ya estaba latente la reinauguración del estadio. Eso provocó una mancomunión entre dirigentes, público y jugadores”.

Del “Fuego, ¿tiene?” a su rol en ATAV

Otro “pincharrata” se acerca a su mesa, elogia su fanatismo y también le consulta si es verdad que vuelven Los Simuladores, aquel exitoso ciclo que protagonizó junto a Alejandro Fiore, Diego Peretti, Martín Seefeld y su padre, Jorge D’Elía, con guion y dirección de Damián Szifrón. “Sé que en Netflix, la serie que hicimos se ve muchísimo. La gente la pidió y tuvieron que subirla a la plataforma. En 2024 se viene la película que vamos a filmar el año que viene. Damián Szifrón va a estar escribiendo la historia durante todo 2022, con el mismo equipo de actores. Otro ciclo no vamos a hacer porque lleva mucho tiempo. El trabajo de la forma en que lo encaramos nosotros te aseguro que se triplica”, explica.

Y adelanta su rol en ATAV 2 (Argentina, tierra de amor y venganza), donde ya empezó a grabar los primeros capítulos: “Hago de un médico en la época del inicio de la democracia con la llegada de Raúl Alfonsín. Se va a tocar ese tema, el del Sida, que aparecía en los años 80. Mi personaje es reacio a atender los casos en el hospital. Me llamo Rafael y estoy muy vinculado al mundo militar. Hay unos flashbacks que describen la época de los 70″.

Federico D'Elía, al borde del nuevo estadio de Estudiantes y, claro, la figura del León Fabián Marelli - LA NACION

Federico cuenta que en la novela, además de temas políticos, también aparecerán historias relacionadas con el tan en boga teatro de revistas de aquella época: “Mi mujer es Gloria Carrá, somos padres de tres hijos, una mujer a la que golpea su marido, otro gay en pareja, y otro muerto en la Guerra de Malvinas. Soy un padre con una ideología contraria a estas formas de vivir, con excepción del tema de la guerra. Un muy lindo personaje, por eso acepté hacer tira a esta altura de mi vida”.

Antes de despedirse, Federico D’Elía acaricia el césped del estadio y pide la palabra para agregar a la nota un pequeño gran detalle para él: “Por favor que no falte en la nota que mis hijos son pincharratas también. No les quedaba otra, si no los desheredaba”.