Uno de los hijos de Valeria Mazza fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario.

Uno de los hijos de Valeria Mazza sufrió una fuerte agresión este fin de semana a la salida de un boliche en Rosario y deberá ser intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires.

Es el segundo hijo de la modelo junto con Alejandro Gravier, Tiziano Gravier, de 20 años, quien había asistido a un local ubicado en las calles Francia y Brown de la ciudad santafecita. Al salir del lugar, fue increpado por otros dos jóvenes y recibió dos trompadas por parte de ellos, que le provocaron una fractura de mandíbula.

Una postal familiar, que sin lugar a dudas quedará en el recuerdo de “Tai”, como la llaman con cariño sus seres queridos. En la imagen, se la ve acompañada por sus padres, Alejandro Gravier y Valeria Mazza, y sus hermanos (de izquierda a derecha): Benicio (12), Balthazar (18) y Tiziano (15). Gentileza Santiago Turienzo

El abogado de la familia Gravier, Germán Pugnaloni, relató el episodio en diálogo con Telenoche Rosario: “Sin mediar discusión dos jóvenes lo atacaron, le dieron una trompada muy fuerte en mandíbula y otro le dio otra trompada en rostro”. Según precisó, se había acercado al lugar junto con su hermano menor y estaban esperando a unas amigas en la puerta del local.

Además, el abogado dijo que antes del ataque, a Tiziano Gravier le gritaron “Tincho”, apodo que se utiliza de manera peyorativa para criticar de una forma genérica a adolescentes o adultos jóvenes, por lo general de clase media/alta, muy atentos a las modas.

El momento del ataque fue difundido este lunes por la noche en el canal de noticias de Rosario, y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo el hijo de la modelo no presenta resistencia sino que sale corriendo después de la agresión. “Él con la mandíbula rota, la reacción que tuvo fue rescatar a su hermano porque no sabía en qué podía terminar esto. Insisto, no se habían visto antes. Los agresores fueron en forma subrepticia a darle estos golpes de puño que fueron muy certeros”, sumó el abogado.

El abogado de la familia Gravier-Mazza, Germán Pugnaloni dio detalles en #Telenoche de cómo fue el ataque a Tiziano Gravier. El hijo de Valeria Mazza sufrió una fractura de mandíbula y será intervenido quirúrgicamente en el hospital Austral en provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/wLByUwO5VX — Telenoche Rosario (@telenocheRos) June 6, 2022

Según trascendió, el joven, que compite en torneos internacionales de esquí, fue internado en el Sanatorio Británico de Rosario, pero será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas en el Hospital Austral de Buenos Aires.

“Tiziano es un chico grande, robusto, deportista, y que lo hayan roto de esta manera demuestra que es un terrible golpe el que le dieron”, dijo el abogado, quien aseguró que es una buena persona, muy tranquilo. “Un deportista de elite, cero alcohol, con comportamientos completamente normales. Que le pase esto es de una injusticia y de una gravedad que lo tienen muy triste a él y a toda la familia”, expresó.

Tiziano Gravier fue el abanderado de la delegación argentina de los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno

Pugnaloni precisó que la familia presentó una denuncia en la Justicia y pidió a los atacantes que se entreguen. “Interviene la Justicia de Santa Fe y ya se dispusieron 14 medidas de investigación”, agregó.