El picante comentario de Ángel de Brito tras la incorporación de Mariana Brey a un nuevo programa

Con la llegada del inesperado final de Los ángeles de la mañana (eltrece), tanto su conductor como todas las penalistas tuvieron que buscar diferentes rumbos. A pesar de que Ángel de Brito aún no confirmó cual será su futuro -o si habrá uno- en la televisión, muchas de las angelitas ya se ubicaron en nuevos programas. Ese fue el caso de Mariana Bray quien, recientemente, se sumó a Socios del espectáculo (eltrece). Sin embargo, la noticia de su incorporación no fue bien recibida y su excompañero de trabajo no pudo evitar realizar un picante comentario en las redes sociales.

Mariana Brey se sumará a Socios del espectáculo junto a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich Instagram

A finales de diciembre de 2021, Ángel de Brito anunció que LAM se terminaba tras seis años al aire. La noticia tomó a todos los fanáticos de la farándula por sorpresa ya que el programa matutino se ubicaba entre los más vistos de la franja horaria y, además, era una de las principales fuentes de primicias del mundo del espectáculo. El conductor manifestó que era hora de cerrar etapas y, sin dar más detalles sobre su futuro laboral, se despidió de la gente que lo acompañó durante el hermoso período.

En el transcurso de ese último mes, las angelitas le dijeron adiós a la audiencia -con muchas lágrimas, recuerdos y agradecimientos mediante- y confirmaron de a poco sus nuevos proyectos. Por su parte, Mariana Bray abandonó LAM a finales de diciembre y no tuvo más que tiernas palabras para decir. “Me encantó. Viví un montón de cosas en este programa: me enamoré, me comprometí en vivo, fui mamá de nuevo. Es un programa súper lindo con un equipo de gente muy amorosa. Siempre me sentí muy contenida”, manifestó, con la voz tomada por la emoción.

Andrés Pallares dio la bienvenida a Mariana Brey twitter @adrianpalla

Su futuro laboral no la separaría de eltrece ya que, días atrás, desde la cuenta oficial del canal anunciaron que será parte de Socios del espectáculo junto a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Así, se suma a las participantes confirmadas del nuevo ciclo, en donde también estarán Graciela Alfano, Paula Varela y Karina Iavícoli.

Pallares retuiteó la noticia para darle la bienvenida a su futura compañera y, aunque se mostró feliz de la nueva incorporación, el público no tuvo la misma reacción. Entre las respuestas se destacaron muchos comentarios de televidentes poco conformes, quienes la acusaron de ser peleadora, de no dejar hablar a los compañeros y llegaron a tildarla de “insoportable”. Incluso, hubo muchos que agradecieron el anuncio así ya no miraban el programa.

El enigmático mensaje de Ángel de Brito twitter @angeldebritoOk

Ángel de Brito, quien se alejó de las luces y las cámaras pero que, en redes sociales, sigue tan activo como siempre, no dudó en sumar su opinión a la situación. “La bienvenida se llevó todos los comentarios negativos”, escribió junto a un emoji que representa una carita sonriente que lleva puestos lentes de sol. El enigmático mensaje del periodista, quien optó por no dar nombres, generó grandes preguntas entre sus seguidores. Sin embargo, acostumbrados a los misteriosos tuits del conductor, sus fans sumaron las pistas sin problemas y lograron descubrir de qué se trataba.