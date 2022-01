“Nuevos horizontes”: Florencia Peña anunció el final de su programa en Telefe

Crónica de un final no anunciado. A contramano del clásico relato de Gabriel García Márquez, la “muerte” de Flor de equipo, el envío matutino capitaneado por Florencia Peña “cayó prácticamente de la nada” , (aunque algunas pequeñas señales había en el camino…)

Fue la propia Florencia Peña, mandamás del envío, la encargada de dar la noticia en sus redes : “Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida”, comienza el post que acompañó con una foto junto a todo su equipo y un feliz saludo a cámara.

La palabra del canal

En diálogo con LA NACION, desde Telefe solo se limitaron a confirmar que la actriz y conductora seguirá ligada durante todo 2022 al canal, donde tendrá otro proyecto (sobre el cual nada se sabe -o puede decirse- por ahora).

En esa misma línea siguió el posteo de Peña:

“Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo. Flor de Equipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando. Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. ¡Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo”.

Quienes también siguen contratados por el canal son, mayormente, los panelistas y miembros estables de Flor de Equipo. Quizá el más conocido de todos ellos, Marcelo Polino, fue el primero en dejarlo bien en claro al comunicar su próximo destino laboral. “Quiero contarles que este 2022 vuelvo a mi rol de jurado en la tele ¡Nueva etapa, felicidad plena!”, posteó el periodista sin hacer mención al programa que ya muchos imaginan cuál será: The Masked Singer, la versión local de un original talent show nacido en Korea que acá será conducido nada menos que por Natalia Oreiro.

El rating de Flor de Equipo

Estrenado en noviembre de 2020, Flor de Equipo nunca tuvo un panorama fácil y tranquilo (si es que existe tal cosa) en el terreno de las mediciones. Primero porque las mañanas son históricamente un segmento y horario difícil (”hay que arrancar casi de cero”, reiteran siempre los programadores) y segundo porque durante la mayor parte del tiempo tuvo enfrente a un competidor feroz: Los Ángeles de la Mañana (LAM), el envío conducido por Ángel De Brito y sus “angelitas”.

Ángel De Brito y Florencia Peña y una peleada disputa por el rating Archivo

Repartiéndose el cetro de ganador casi semana a semana, ambos envíos combinaron momentos de promedios magros (por debajo de los 5 y 4 puntos) con otros mucho más altos. Una curiosa realidad es que desde que LAM se fue de la grilla, Flor de Equipo no logró nunca adueñarse del rating sino que compitió siempre, también cabeza a cabeza, con El Zorro, la serie que como dijimos por acá, le gana a todas las épocas y modas televisivas.

Las nuevas mañanas de Telefe

Por el momento, no está confirmado como quedará la nueva grilla de la mañana de Telefe pero dos variables asoman con fuerza. Por un lado, el lento pero casi seguro desembarco de Ángel De Brito a ese horario y canal (¿podrían haber convidado ambos formatos, el de Peña y el de De Brito?) y por el otro, mucho más cercano en tiempo, el estreno del nuevo programa de Georgina Barbarrosa, Historias de cocina.

Según pudo averiguar LA NACION, lo más seguro es que ese sea el envío que tome la posta de Flor de Equipo desde febrero. Conviene recordar que las promos ya están al aire desde hace rato y que de cierta forma, sería una apuesta “segura”: Georgina Barbarrosa tiene larga experiencia como conductora y en su reciente paso por MasterChef Celebrity (donde se coronó subcampeona) demostró también sus dotes frente a la cocina.