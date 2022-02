Eduardo Feinmann y Jorge Lanata criticaron a Cerruti: “Nos quiere enseñar cómo se hace periodismo”

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann criticaron en duros términos a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, después de que denostara una nota publicada en LA NACION con la firma del periodista Jorge Liotti sobre el malestar del gobierno de los EE.UU. con las declaraciones de Alberto Fernández durante su gira internacional.

“Que una opinión de una persona no identificada sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los EE.UU. y sea la tapa de los diarios es una novedad para el ejercicio del periodismo”, dijo la portavoz del gobierno en conferencia de prensa, en un mensaje que a la vez fue publicado en Twitter, y compartido además por el presidente Fernández.

Las consideraciones de Cerruti fueron dirigidas a la periodista Cecilia Devanna, de LA NACION, cuando ella le preguntó si el Gobierno tenía algún comentario sobre el malestar norteamericano tras las declaraciones del presidente ofreciéndole a Vladimir Putin que la Argentina sea la puerta de ingreso de Rusia en América Latina, y tras criticar a los Estados Unidos por no haber colaborado para llegar a un acuerdo con el FMI.

“Yo conozco la historia de Cerruti desde que empezó; ella me hizo una demanda, en un momento cuando me metieron en cana en Venezuela y nos afanaron los equipos”, contó Lanata en el pase entre programas en Radio Mitre. “Cuando llegamos a Buenos Aires, ella dijo que lo que nos había pasado era mentira y que lo habíamos inventado porque queríamos ser famosos; yo ahora me lo tomo en joda pero cuando llegamos la queríamos matar, fue muy miserable de parte de ella”, recordó.

“Vos la conocés bien porque empezó como periodista en Página/12″, comentó Feinmann. “Es una chica que empezó a laburar a los 19 años, venía de la agencia de noticias NA”, contó Lanata y lanzó una dura crítica: “Es entre gracioso y patético tener que escuchar clases de periodismo de alguien que precisamente no se destacó en el periodismo”.

“Y ahora pide disculpas en un chat de periodistas”, dijo Feinmann. “La señora Cerruti tendría que llamarla y pedirle disculpas por haberla maltratado, y el Presidente también debería pedir disculpas en una actitud violenta frente al periodismo argentino”, agregó. “Ellos nos quieren enseñar a nosotros cómo se chequean los datos, es una locura, un poco de respeto. Fue super irrespetuoso”, dijo Lanata.

“No hay que minimizar un hecho así, es muy grave tener un portavoz que destrata a los periodistas y es el propio Presidente quien destrata cuando retuitea el mensaje”, destacó Feinmann. “Me hizo acordar a Capitanich rompiendo los diarios; a Cerruti le faltó romper el diario LA NACION”, añadió.

“Que pase esto nos tiene que enojar, pero no me sorprende que pase. El problema es que si ya no te sorprende es que te acostumbraste”, consideró. “Como en Rosario, vos no podés dejarle la calle a los narcos, tampoco podemos dejarle el monopolio de la moral a ellos; que afanen, bueno, pero encima que nos hagan creer que están salvando la patria ya es mucho”, cerró Lanata.