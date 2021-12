La especial dedicatoria de Mariana Brey en su despedida de Los ángeles de la mañana

Ya en la cuenta regresiva hacia el final de Los ángeles de la mañana, las angelitas comenzaron a despedirse una a una: el lunes fue el turno de Andrea Taboada, el martes de Cinthia Fernández y este miércoles le tocó el turno a Mariana Brey. Emocionada por todo lo que vivió en este ciclo tanto a nivel personal como profesional, la panelista le agradeció esta oportunidad a su amigo Ángel de Brito, y le dedicó unas tiernas palabras a sus compañeras.

Tras ver imágenes de sus mejores momentos en el programa, la periodista expresó: “Me encantó. Han pasado tantas cosas... Yo me voy re feliz, muy contenta por todos estos años. Fueron cinco (la periodista recién se incorporó en la segunda temporada) y viví un montón de cosas en este programa: me enamoré, me comprometí en vivo, fui mamá de nuevo. Es un programa súper lindo con un equipo de gente muy amorosa. Siempre me sentí muy contenida”.

“Yo hice mi carrera en este canal. Empecé en Causa Común atendiendo un teléfono, luego fui asistente de producción. Luis Cella fue una persona muy importante en mi carrera. Esto es mi pasión, es mi vida. Yo atravesé todo acá... LAM forma parte de mi carrera y no tengo dudas que vamos a volver si no es con este formato será con otro, pero nos vamos a volver a cruzar”, señaló al tiempo que hacía un repaso por sus años en el medio.

Mientras destacaba que “los cambios siempre son positivos aunque a veces den tristeza”, Brey le habló a sus compañeras. “Es importante que uno sea profesional y rendir, como también ser buen compañero, que el otro te elija para trabajar. Como a Andrea (Taboada), que la elijo aunque nos peleamos mil veces. Con el tiempo me pudo conocer de otra manera, nos reencontramos y acá hicimos una nueva amistad”, reflexionó quien compartió junto a la periodista el ciclo Bien de verano.

“Fue un año donde pasó de todo. En lo personal la remé mucho. Arrancamos el año con Pablo (en referencia a su marido) internado por Covid, con muchos miedos, sin entender mucho. Después nuevamente la cuarentena, los chicos en casa. Yo hice mucho trabajo interno, retomé mis estudios de coaching. Agradezco lo que me dio este programa”, indicó mientras recordaba cuáles fueron sus peleas más mediáticas.

Tras elegir las que tuvo con Pampita y Laura Ubfal como las más fuertes, la panelista indicó: “Le dedico mi despedida a las dos, no tengo ningún problema con ninguna. Soy bastante contestadora pero entro y salgo fácil de todo, no podría vivir así todos los días”.

Y volviendo a los agradecimientos, Brey siguió por sus compañeras presentes en el piso: “Le quiero agradecer a cada una de ellas. A Yani porque entre con cierto prejuicio y después nos llevamos súper bien. A Pía que la conocí hace años en la calle (cuando ambas eran movileras) y también es re buena compañera. Me encanto su incorporación este año. A Cinthia ya se lo dije el otro día es un amor y Fanny (Mandelbaum) es un lujo compartir con vos”, sostuvo.

El final se lo dedicó exclusivamente a De Brito, su amigo y su jefe durante estos años: “A vos por elegirme. Sos un gran compañero y te admiro mucho, lo sabes. Aprendí un montón al lado tuyo. Compartimos la vida y el trabajo y gracias por guardar siempre tantos secretos”, concluyó emocionada.