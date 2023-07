¿Nuevo romance? Nicolás Riera compartió una foto con Thelma Fardin y le hizo una romántica dedicatoria

escuchar

¿Un nuevo romance? Una sugerente instantánea que compartió el actor de Casi Ángeles Nicolás Riera dio a entender que mantendría un vínculo más allá de la amistad con la reconocida Thelma Fardin. El intérprete compartió durante la madrugada de este lunes una fotografía en la que posó junto a la actriz de la obra teatral Plagio, en la que ambos aparecieron en una actitud cómplice y cercana. Pero lo que más llamó la atención fue la romántica dedicatoria que plasmó sobre las imágenes.

Thelma Fardin continúa en la incansable lucha judicial contra Juan Darthés. La actriz denunció en 2018 al que también formó parte del elenco de Patito feo. Darthés fue absuelto en primera instancia del delito por violación contra la intérprete, según un fallo de la Justicia de Brasil en mayo pasado. “Se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. Y la duda, en este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone”, señaló la sentencia.

ARCHIVO-. Thelma Fardin junto a Cesar Bordon en la obra teatral Plagio

En medio de su batalla por que se haga Justicia, pareciera que Fardin se sumergió en un nuevo romance. Se trataría del actor de Casi Ángeles Nicolás Riera. Los rumores salieron a la luz a raíz de una fotografía que compartió el actor a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de 850 mil seguidores. En las instantáneas, ambos aparecieron frente a una playa con unos trajes de neoprene, mientras la protagonista de La estrella roja sonríe y le da un beso en la mejilla al joven.

La foto que compartió Nico Riera junto a Thelma Fardin Instagram: nico_riera

“Te amo”, escribió sobre la publicación de sus Stories. Ambos se conocieron en la obra teatral dirigida por José María Muscari que se estrenó en la calle Corrientes en mayo pasado, junto a Inés Estévez, Malena Solda, Esther Goris y Nicolás Pauls, entre otros. ¿Se habrá desencadenado un nuevo romance entre ambos?

El gesto de apoyo de Lucas Benvenuto a Thelma Fardin tras la absolución de Darthés

“Nadie dijo que iba a ser fácil”, señaló Thelma Fardin tras conocerse la absolución de Juan Darthés por la Justicia brasileña. La actriz recibió el incontable apoyo de sus admiradores, entre los que figuró Lucas Benvenuto, quien denunció a Juan Martín Rago, popularmente conocido como Jey Mammon, en 2020 por abuso sexual cuando él era menor. “Yo tenía 14 años y él, 32″, afirmó.

El mensaje de apoyo de Lucas Benvenuto a Thelma Fardin Instagram: lucasbenvenutoo

“Esto no nos adoctrina. Acá estamos. Te abrazo”, compartió el joven a través de su perfil de Instagram, en señal de apoyo para la actriz de Patito feo. Ambos se mostraron un fiel sostén desde que salió a la luz la denuncia contra Jey Mammon, pocos meses atrás.

La actriz protagonizó un acercamiento con le joven y aseguró que permanecería a su lado durante el proceso. “Hablamos y está destrozado. Voy a estar para lo que necesite”, señaló. Y agregó: “Yo no voy a hablar por él. Sí voy a intentar contenerlo y me habría gustado tener a alguien cuando me tocó estar ahí a mí”.

