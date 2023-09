escuchar

En su historia de Instagram, Wanda Nara respondió a la pregunta de un seguidor sobre si saldría con alguien que no tuviera tanto dinero. Sin dudar, la modelo aseguró que la plata no es lo más importante, siempre y cuando haya amor en la relación. Como cada una de sus apariciones en redes sociales, el mensaje no pasó desapercibido.

Desde hace tiempo, la exconductora de MasterChef es una de las figuras más populares en el mundo del espectáculo argentino. Gracias a los distintos hechos que rodearon a su vida personal, siempre tuvo mucha exposición tanto en medios como en las redes.

En ese contexto, su situación amorosa y la opinión que tiene sobre las relaciones es algo que no deja de generar curiosidad en los fanáticos. Afortunadamente para quienes la siguen, Wanda abre con frecuencia espacios para que usuarios le dejen preguntas y se saquen las dudas sobre lo que quieran saber.

Eso fue lo que ocurrió en este caso, cuando un seguidor le consultó sobre sus prioridades a la hora de pensar en una pareja. Dado que desde que su vida privada tomó estado público siempre se dejó ver con un estilo de vida caro y lujoso, a un fanático le surgió la duda sobre cuánto valor le da Wanda al dinero en un hombre: “¿Estarías con una persona que no tuviera tanto dinero pero que te amara?”.

Wanda Nara respondió si saldría con una persona que no tenga plata Instagram @wanda_nara

Lejos de esquivar la consulta, la mediática, quien actualmente está en pareja con Mauro Icardi, la compartió en una historia de Instagram y la respondió de forma concreta. “Obvio, lo único y más importante es el amor”, escribió en la plataforma. Al ser una story y no un posteo, las visualizaciones y el alcance del contenido no se pueden ver públicamente. Sin embargo, es de esperar que su contestación no haya pasado desapercibida para nadie, dado que tiene casi 17.000.000 seguidores en la plataforma.

Wanda Nara se sumó al hit viral de More “la miedosa”

Más allá de su respuesta sobre la importancia del dinero en una pareja, la conductora también generó repercusión en las redes a partir de un video que compartió. Wanda se sumó al hit de More “la miedosa”, la adolescente de 14 años que se volvió viral en TikTok.

Wanda Nara se sumó al hit viral de More “la miedosa”

Con la canción “Fantasmas de la oscuridad”, que la joven lanzó junto a FK, de fondo, la empresaria se dejó ver mientras bailaba y se movía al ritmo del tema. Además, sobre la grabación también incluyó un mensaje alusivo a la letra de la canción. “Cuando te critiquen, recordá lo fuerte que eres y las cosas que superaste en la vida”, escribió sobre las imágenes.

De esta manera, la adolescente recibió aún más impulso a su canción, que ya tuvo más de 1.700.000 reproducciones solamente en YouTube desde que se lanzó hace un mes. Luego de volverse viral en TikTok, Morena Cesareo recibió el apoyo de figuras de distintos rubros. Además de la mencionada aparición de Wanda, María Becerra le había dedicado un mensaje en su cuenta de X, en donde la alentó a seguir con su música y no hacerle caso a los cuestionamientos.