Luego de que Maximiliano Guidici fuera internado por consumo “peligroso” de clonazepam el viernes pasado, desde el sillón de Desayuno Americano (América), Romina Uhrig habló acerca de la contención psicológica que existió dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) y apuntó al estado anímico de su excompañero dentro de aquel reality durante los días de encierro. “Tuvo episodios de bajones”, recordó con énfasis.

Romina Uhrig describió la experiencia de Maxi en GH y habló de la asistencia psicológica

Al inicio de esta semana, Romina visitó el ciclo que conduce Pamela David y detalló en primera persona los aspectos más profundos de la convivencia en Gran Hermano, en especial, aquellos que no se mostraron frente a la cámara. En el marco de la asistencia médica que recibió Guidici en el Hospital Ramos Mejía, la participante de El Bailando 2023 (América), destacó que en diferentes oportunidades su excompañero atravesaba instantes de angustia y que la salida del programa pudo afectarlo a posterior.

“Él quería trabajar en los medios, nunca decía de qué. Él contaba que tenía el hostel en Córdoba y también tuvo bastantes episodios dentro de la casa de bajones, cuando se quiso ir. O cuando vio el Mundial y se puso mal”, dijo Romina y aclaró: “Esto depende de la personalidad de cada uno”.

“Vos la contención de la producción la tenías. Si vos querés un psicólogo, lo tenés. A nosotros antes de entrar nos hicieron pasar por diez pruebas psicológicas. Cuando yo salí de la casa, al mes, me sentía mal y llamé al psicólogo y me atendió”, describió Uhrig acerca de su visión de la contención que recibieron dentro de Gran Hermano.

En tanto, se refirió a Maxi: “Ahora, cuando vos te sentís mal o en una situación fea como le agarró a él tan fuerte, a veces no pedís ayuda y hacés lo que él hizo, lamentablemente. Pero depende cada uno y sus proyectos. Él lo tomó para ese lado porque es su personalidad y no sé qué le habrá pasado en la vida para que haga una cosa así, tan fuerte”.

Después del relato de Uhrig, el equipo de Desayuno Americano planteó diferentes cuestiones que afectan a la salud mental de la sociedad en la actualidad y sobre que Maxi Guidici se convirtió en un ejemplo de lo que a más personas le sucede, sin ser públicas o permanecer en el mundo de la farándula. Helvecia Trigo, psicóloga clínica, agregó en sintonía: “Como dice Romina, de pronto, esa persona que está en crisis no cree que necesita ayuda. Ese es el ABC que tenemos”.

En cuanto al estado de salud actual de Guidici, el domingo publicó un llamativo mensaje en su cuenta oficial de Instagram en donde liberó de toda culpabilidad a Juliana Díaz, su expareja, y quien recibió diferentes cuestionamientos por parte de la gente acerca de la ruptura amorosa que experimentaron una semana atrás.

El mensaje de Maxi Guidici luego de darse a conocer su internación (Fuente: Instagram/@max_pela)

Ante ello, Maxi escribió: “Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone [Alexis Quiroga]. En breve hago un video contando todo. Juli no hizo nada malo. ¡Nada! Es una persona buena que formó parte de una etapa linda de mi vida”. Y cerró: “Ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma más parte de nada para mí. Los quiero mucho, mucho”. De momento, no se pronunció nuevamente al respecto, ni tampoco publicó el presunto clip.

Si necesitás ayuda o contención o algún familiar o amigo lo requiere, podés comunicarte con el Centro de Atención al Suicida (CAS), llamando al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) (011) 5275-1135 ó 0800 345 1435 (desde todo el país).