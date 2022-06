El polémico comentario de un integrante de Los Palmeras que generó indignación: “Es como los violadores...”

Marcos Camino, acordeonista y miembro fundador de Los Palmeras, la exitosa agrupación de cumbia santafesina, se volvió viral este fin de semana por un polémico comentario que hizo en el recital de festejo por los 209 años de la ciudad entrerriana de Paraná. Antes de presentar la canción “Soy sabalero”, cuya popularidad creció tras la final de la Copa Sudamericana 2019, el compositor e intérprete hizo una introducción que rápidamente causó repudio en las redes sociales.

“A nosotros ya nos da vergüenza cantar este tema. Porque Colón juega tan horrible... pero el tema le gusta a la gente. Colón es como las violadores, siempre nos rompen el tujes en los penales”, lanzó Camino ante la mirada desconcertante de la audiencia. Luego, dijo: “Los violadores dicen que los llevan en cana y los hacen bosta. A nosotros también. Los penales, Patronato el otro día que jugó espectacular, nos hizo pomada en los penales. Un aplauso para Patronato”. El pasado miércoles, el “Negro” cayó frente al “Patrón” a través de los penales y quedó eliminado de la Copa Argentina.

“Cuando querés agradar al público y quedás como un desagradable. Esperamos las disculpas @LosPalmeras_OK”, escribieron desde la cuenta partidaria @Somos_SantaFe. En tanto, el periodista Javier Farías opinó que “se les fue la mano” a los músicos.

Este lunes, en una entrevista con el programa radial REC Santa Fe, Mauricio Camino hizo su descargo. “Me llamaron todos por si quería salir al aire por esta estupidez. Yo no tenía intenciones de molestar a nadie. La gente está muy irascible y toma las cosas a la tremenda. No se puede hacer una broma. Está todo mal”, argumentó. Después, volvió a explicar su “metáfora”: “Estaba hablando de lo horrible que está jugando Colón, y yo creo que a cualquier colonista que le preguntes, te va a decir lo mismo. Le van a echar la culpa al técnico, a (José) Vignatti, a los jugadores, a todo el mundo”.

A la vez, se amparó en la edad para contextualizar sus palabras: “Yo voy a cumplir 72 años, ya estoy más allá de ser de Colón o de Unión, peronista, radical, socialista... No me importa nada. A mi edad, uno es inmune a todo ese tipo de cosas. Que acá en el folklore de Santa Fe nos cargamos, nos mandamos un meme con los amigos, es algo natural”. Asimismo, indicó que “como no pasa nada importante por ejemplo en la política, entonces se dedican a comentar estas estupideces”.

Acto seguido, recurrió a otra analogía futbolera para comentar sus polémicos dichos: “Yo no me quise defender en ningún lado porque creo que si me equivoqué, cuando vos querés aclarar, oscurecés. (...) Como soy un calentón no quiero defenderme porque tampoco creo que lo necesito no cometí ningún delito. (...) Mi intención, y la gente que me conoce, sabe cómo soy, que a veces, por querer hacerme chistoso... es como el jugador que hace una jugada de más y se pierde el gol. Yo hice una jugada de más, pero sin mala intención”.

Por último, concluyó: “Preocupémonos por esas cosas, por no ser un pueblo manso, por dejar de bajar la cabeza y que todo está bien, no por estas estupideces. Si cometí un error, le pido perdón a quien yo pude haber ofendido”.