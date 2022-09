Jimena Barón le dio consejos amorosos a sus fans, pero un detalle se robó la atención: “¿Cuánto calzas?”

Siempre activa en sus redes sociales, Jimena Barón llevó a sus millones de seguidores como acompañantes en su reciente viaje a Bariloche. A través de diversas publicaciones y videos, registró los días compuestos por paseos en la nieve, deportes invernales y mucha comida. Con la escapada ya finalizada y de regreso en su hogar, decidió aprovechar un par de horas libres dentro de su rutina para contestar algunas preguntas y, así, invirtió la tarde del jueves en una fluida charla con sus fans, quienes empezaron a pedirle consejos amorosos. Sin embargo, mientras compartía su mirada sobre temas del corazón, publicó una imagen que se robó toda la atención.

Al contrario de algunas celebridades que prefieren mantener su vida privada alejada del público, Jimena Barón siempre tendió a ser muy abierta y transparente. Especialmente cuando se trató de las experiencias amorosas.

Durante su carrera en el mundo del entretenimiento, protagonizó múltiples relaciones atravesadas por las crisis, las infidelidades y las estrepitosas separaciones. La más comentada fue, quizás, la que mantuvo con Daniel Osvaldo, quien además de haber sido su pareja durante cuatro años, es también el padre de Morrison -más conocido como Momo-.

Daniel Osvaldo y Jimena Barón estuvieron en pareja durante cuatro años y tuvieron juntos a Morrison Instagram @daniosvaldobv

El noviazgo entre JMena y el futbolista, que empezó en el 2012, la llevó a poner en pausa su carrera e irse a vivir a Italia junto a él, en donde planearon un futuro como familia. Pero el cuento de hadas se terminó de manera abrupta y se separaron en medio de acusaciones públicas de violencia verbal. A pesar de todo, intentaron darse una segunda oportunidad, la cual terminó en el mismo destino que la primera. Finalmente, decidieron que la situación ya no daba para más y solo se mantuvieron en contacto por el bien de su hijo.

Lejos de mantenerse en silencio, Jimena habló en repetidas ocasiones de lo mucho que sufrió mientras estuvo con el jugador de Boca e incluso llegó a escribir “La Tonta” en su honor, canción en la que retrató las mentiras y engaños que debió soportar durante su tiempo compartido.

Jimena Barón ayudó a sus fans con sus problemas amorosos instagram @jmena

Sus fans, a sabiendas del turbulento pasado amoroso de La Cobra, no dudaron en enviarle sus problemas del corazón en búsqueda de un consejo. Siempre dispuesta a compartir enseñanzas de vida, ella eligió un par para contestar.

Jimena Barón habló sobre su filosofía de vida instagram @jmena

“¿Qué hago hoy si ayer me terminaron?”, preguntó, desesperado, un fan. “Yo pediría ñoquis, pondría las patas para arriba así circula la sangre y borraría todas las fotos. Si fue muy cu***do lo dejaría de seguir y le agradecería a Dios haberme alejado de él y sin rencor ojalá tenga la peor de las vidas”, respondió junto a una foto en donde se veían sus pies apoyados contra la pared.

La constante en todos sus consejos fue aprender a soltar y a salir de esas situaciones en donde no ya no queda nada bueno. “Me gusta pensar así e intento vivir así. Cuando se quiere algo nuevo (como si fuera un mueble), hay que hacerle espacio. Sino no entra, por eso no llega”, explicó.

Jimena Barón reveló cuánto calza instagram @jmena

En medio de las profundas reflexiones, hubo un mensaje que captó su atención. Dejando de lado la charla amorosa, uno de sus fans no pudo evitar enfocarse en el tamaño de los pies de la artista y le preguntó cuánto calzaba. Divertida y para cerrar la sección con un poco de humor, ella respondió: “Si, 39/40″.