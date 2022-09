El posteo de Coti Sorokin que dio indicios de una reconciliación con Cande Tinelli: “Budín casero by Lelu cheff”

escuchar

Las redes sociales son la vía donde los artistas y personalidades del espectáculo eligen para comunicar noticias. Por este medio, los seguidores se enteran de todas las novedades de su vida privada. Coti Sorokin es uno de ellos y este miércoles en su cuenta de Instagram sorprendió al subir un posteo y mencionar a Cande Tinelli, de quien estaba separado, según confirmó la misma hija de Marcelo Tinelli.

“Sí, hay un impasse, pero prefiero no hablar. Está todo bien igual, lo adoro. Yo estoy muy bien, me siento muy bien. En un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, que es lo más importante y me agarra bien parada”, detalló Cande Tinelli, que comparte junto a Sorokin un lugar en el jurado de Canta conmigo ahora en el prime time de eltrece.

Sin dejar rastros de tristeza en su semblante, Lele, como se reconoce en su cuenta de Instagram, se mostró comprometida en su faceta laboral y admitió que el artista transita por el mismo camino junto a la música: “Él estuvo con la gira y se tuvo que ir por esos compromisos, pero yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo y estar hasta el final si es que se puede”.

De vuelta en el país, tras estar durante un tiempo en España, la relación entre Coti y Candelaria comenzó a erosionarse a tal punto de que ambos tomaron cartas en el asunto para poner un freno. A pesar de las declaraciones mediáticas y los vaivenes típicos de una situación amorosa, una storie de Instagram reavivó el fuego que deja lugar a una posible reconciliación.

La publicación de Coti Sorokin que abrió las puertas a una reconciliación con Candelaria Tinelli Foto: INSTAGRAM / @cotioficial

Con una imagen donde se visualiza un budín recién hecho, sin todavía desmoldarse, el cantante subió esa publicación a su perfil de Instagram con el texto: “Pintó budín casero de chocolate keto by Lelu Chef”, en continuado de arrobar a Candelaria, lo que da un claro indicio de un reencuentro para limar asperezas.

“Lo quiero, está bien, yo también hago esas cosas de poner frases. Lo hacemos todos. Somos re sensibles los dos, siempre tenemos que tener frases guardadas los dos”, dijo en su momento Candelaria para poner en contexto una práctica que es común de los dos y que resalta el costado artístico del duo.

Marcelo Tinelli dio su punto de vista sobre la relación de su hija

En medio de las versiones que circularon en los medios de comunicación acerca de la separación de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, el conductor Marcelo Tinelli se sumó al tema, expresó su parecer sobre los hechos y, como de costumbre, apoyó la decisión de su hija.

“Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija en su vida privada es la que voy a respetar a nivel profesional”, le expresó al programa LAM.

Por último, apoyó la decisión de Candelaria y mostró su posición al respecto: “Mi prioridad hoy son mis hijos y mis afectos, y lo que decida va a tener el acompañamiento en las buenas y en las malas de su papá, como lo hizo siempre”.