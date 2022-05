Revelan la razón detrás del rumor de casamiento entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

A lo largo de la mañana del martes, tanto los medios como las redes sociales se vieron invadidas por un rumor que cada vez sonaba con más fuerza: Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona se iban a casar. Las teorías alcanzaron tal nivel de seriedad que, incluso, varios canales enviaron movileros hacia el registro civil en Lomas de Zamora, en donde supuestamente tendría lugar el íntimo evento. Pero la espera fue en vano ya que los novios nunca aparecieron. En medio de la confusión y las especulaciones, trascendió la dura opinión de Claudia Villafañe que, horas después, ella misma desmintió.

El supuesto casamiento entre Daniel Osvaldo y Ganinna Maradona generó un revuelo instagram.com/giamaradona

El martes 10 de mayo fue definido como la fecha en la que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo llevarían su relación al siguiente nivel. La noticia del supuesto casamiento llegó a los medios durante la mañana del mismo día y, de acuerdo a ciertas versiones, el evento se había mantenido en completo secreto. Quien presentó la primicia fue Guido Záffora durante Es por ahí (América), en donde informó que la decisión fue tomada un mes y medio atrás y que había generado una tensión dentro de la familia de la novia.

“Dalma y Claudia están encendidas fuego”, aseguró el panelista. Y agregó: “Obviamente están en contra ante este deseo de Gianinna, más allá del amor que le tienen. La quieren y la bancan, está todo muy bien a nivel familiar porque son un tridente muy poderoso”. Finalmente, disparó: “Daniel Osvaldo llegó para generar conflicto en la familia Villafañe-Maradona”.

Claudia Villafañe junto a sus dos hijas, Dalma y Gianinna Maradona Instagram: @dalmaradona

Horas después, otros ciclos que siguen la vida de las celebridades se subieron a la ola e intentaron aportar algún dato nuevo a la confusión que solo aumentaba con el paso del tiempo. En Flor de equipo (Telefe), Denise Dumas -quien está a cargo de la conducción tras la renuncia de Florencia Peña- aseguró que desde la producción se habían comunicado con Claudia Villafañe y que recibieron una dura respuesta. “No me hablo con Gianinna, no tengo idea si se casa o no”, les habría dicho la ganadora de MasterfChef Celebrity. Esto, según consignó Clarín, fue desmentido por la expareja de Maradona.

La verdad sobre el casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

La razón detrás del rumor

Lejos de simplificarse, el episodio solo se volvía más extraño con cada hora que pasaba y, en especial, porque ninguno de los protagonistas se tomó el tiempo de salir a confirmar o desmentir los rumores. Ya adentrada la tarde, fue el turno de Intrusos (América) de intentar dar algo de claridad al asunto. En diálogo con el móvil que se encontraba en la puerta del barrio privado en Tigre en donde la celebración tendría lugar, Pablo Layús aseguró que todo lo dicho sobre Villafañe era mentira y, a su vez, Nancy Duré afirmó que la historia de la boda también era totalmente falsa.

“A las diez de la mañana, cuando todos los periodistas estaban apostados en el Registro Civil de Lomas de Zamora esperando la boda, Gianinna Maradona estaba en el gimnasio matándose de risa de toda esta situación”, aseguró la panelista y aclaró que tampoco tenían planes a futuro de llevarlo a cabo. Y, a continuación, reveló de dónde nació el rumor: “Aparentemente, Daniel Osvaldo tratando de convencer a una de sus ex Elena Braccini, que está en Italia, de que le permita traerse a alguna de las chicas acá, le dijo que él tenía ganas de casarse”.

Minutos después, Layús se sumó al debate para aseverar que la ex de Diego Maradona le habló para decirle que, no solo no estaba peleada con su hija, sino que no sabía de qué hablaban en los medios. No obstante, Nancy Duré acotó que ni la hermana ni la madre miran con buenos ojos el vínculo entre Gianinna y Daniel Osvaldo.