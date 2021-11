El primer eliminado de MasterChef Celebrity falló con un clásico argentino: la milanesa

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 3 (Telefe) tuvo lugar este lunes y enfrentó a Mery del Cerro, Tití Fernández, Charlotte Caniggia, José Luis Gioia, Luisa Albinoni, Paulo Kablan, Héctor “el Negro” Enrique y Denise Dumas por la continuidad en el programa. El desafío consistía en preparar un plato típico argentino: milanesas. Pero un famoso no cumplió con las expectativas del jurado y tuvo que irse.

“Estoy contento de que sea eliminación porque vas a ver que cocinan bien hoy”, afirmó el jurado Damián Betular en diálogo con Santiago del Moro, dando a entender que el reto de este lunes no tendría una gran complejidad.

Previamente, los participantes tuvieron que cumplir un desafío: debían rallar pan en una máquina y el primero que terminara obtendría un beneficio. El ganador fue Gioia y pudo elegir el tipo de carne que usaría en su preparación. También se le permitió pasar primero al mercado y pudo seleccionar a tres concursantes más para que lo acompañaran: optó por Tití, “el Negro” y Albinoni.

Sin embargo, esto no le alcanzó para brillar. El actor y humorista argentino quedó en la cuerda floja y se disputó la permanencia con Mery del Cerro, a quien tampoco le fue bien.

El jurado decidió: así fue la primera eliminación de MasterChef Celebrity

Los participantes tenían una hora para hacer una milanesa, una ensalada y un aderezo. “Tienen 60 minutos para preparar este clásico, pero obviamente queremos conocerlos: el truco de la abuela, el ingrediente secreto… Hoy es el momento para mostrarlo”, alentó Donato de Santis.

A la gala llegó una invitada especial, Analía Franchin, exparticipante que se ganó el apodo de “la reina de las milanesas”. “Mis milanesas son únicas: crocantes, sabrosas y jugosas. Si es una suela, te la devuelvo”, alardeó la mediática.

Del Cerro bautizó su plato “Mila”, en homenaje a su hija mayor que lleva el mismo nombre. Presentó una milanesa de cuadrada con salsa de kétchup y una ensalada a base de coliflor, calabazas asadas y ricota; esta guarnición fue la que le trajo problemas.

“La milanesa me gusta, está bien, la capa es finita, es crocante. La salsa está simple, pero cumple. Lo que no combina con el plato es la ensalada, o la guarnición. Creo que es más para una entrada que para esto”, opinó Betular. De Santis coincidió: “Son como dos platos distintos y cuando combinan todos los sabores, porque si están en el plato, quiero jugar con esto. No me cierra este sabor: el frito con la ricota, que es delicada, la calabaza que la rescato como buen sabor…”.

En tanto, Gioia optó por hacer una milanesa de ternera y una ensalada más clásica de zanahoria, huevo y mayonesa casera. “Recorriendo el pasillo de la muerte”, escribió en sus redes sociales junto a una postal que lo mostraba llevando su plato hacia el jurado.

La milanesa que no le alcanzó a José Luis Gioia para continuar en MasterChef Celebrity Instagram: @masterchefargentina

Y, pese a que su presentación fue muy clásica, no terminó de convencer a Germán Martitegui, De Santis y Betular. El propietario del restaurante Tegui dijo: “Yo odio la ensalada de zanahoria rallada, pero esta está muy rica. La milanesa: si todo el mundo hace la milanesa de nalga finita, por alguna razón debe ser. Y es porque la milanesa de nalga gruesa es muy complicada de comer. El empanado está rico y está crocante, está bien”. Luego, el jurado continuó: “El error acá es esa milanesa gruesa, justo con esta carne, que vos tuviste la oportunidad de elegir y elegiste lo que quisiste. Ahí hay un error grueso”.

José Luis Gioia enfrentó al jurado para el veredicto de su plato Instagram: @joseluisgioia

Tras la devolución, Gioia se convirtió en el primer eliminado del certamen. El encargado de decirle unas palabras de despedida fue nuevamente Martitegui, quien señaló: “No llegamos a conocerte, más allá de lo que ya te conocemos y todo el mundo te conoce, muchas gracias por haber pasado este breve tiempo con nosotros”. El humorista, algo decepcionado por la decisión, respondió: “Gracias a ustedes por todo lo que me han dado, la producción es increíble… Los compañeros, ni hablemos. Gracias, un honor que me hayan convocado y que me hayan cuidado”.

Tití Fernández y el momento más conmovedor del programa

El periodista deportivo fue uno de los participantes que tuvo que ponerse el delantal negro y pelear por seguir en carrera. Luego de conocer la consigna, decidió hacer un plato dedicado a su hija Soledad, quien murió a los 26 años en un accidente de tránsito durante la Copa Mundial de Brasil de 2014.

Miguel Ángel, como es su verdadero nombre, presentó una milanesa de pollo con hueso y papas fritas. Consultado sobre el título de su preparación, confió: “No le iba a poner nombre al plato, pero al escucharla a Luisa (Albinoni) recién, le voy a poner Sole”.

Emocionado, Santiago del Moro abrazó a Tití Fernández durante la presentación de su plato en MasterChef Celebrity Captura de TV/ Telefe

Luego, Tití explicó que su hija no pedía esa comida, pero que su esposa Nora hacía las milanesas para guardar en el freezer y que la joven periodista ya independizada se las llevaba a su casa. “Milanesas de carne, de pollo y si había de soja también”, detalló.

A la hora de la devolución, tomó la palabra Martitegui: “El apanado está muy bien hecho, la idea de dejar el hueso me encantó. Las papas fritas están muy buenas y la salsa también está muy buena. Creo que lograste lo que querías”. Para cerrar, Donato le recordó que en italiano “Sole quiere decir Sol”, y Fernández le respondió: “Ella era un sol, un sol que iluminaba al mundo”.