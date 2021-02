El pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: “No le podemos robar las vacunas a los viejos”

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale realizaron en la tarde de hoy el primer pase de sus respectivos ciclos en la flamante programación de la señal LN+. Allí, ambos periodistas hablaron sobre el escándalo del vacunatorio VIP y señalaron que el caso sobrepasó “un límite moral”. “No le podemos robar las vacunas a los viejos”, sentenció Viale.

El Pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por LN+ - 22 de febrero de 2021

Esta tarde, por primera vez se produjo en la señal LN+ el llamado “pase” entre el programa de Eduardo Feimann, El Noticiero de LN+ y el de Jony Viale, +Realidad. Allí, los periodistas se refirieron al tema político del momento, el del vacunatorio VIP, la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a personas cercanas al Gobierno que provocó la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a pedido del presidente Alberto Fernández.

“Creo que no se dieron cuenta del daño que hicieron. Hablé con gente del Gobierno y no entienden la gravedad que tiene esto. O se hacen los desentendidos”, arrancó Viale. A lo que Feinmann cuestionó: “¿Qué parte no entienden?”.

“Acá lo que está en juego no es la inflación, es la vacuna, que significa la diferencia entre la vida y la muerte. Y para un sector más joven, la diferencia entre recuperar o no esa vieja normalidad. Creo que ese síndrome de encierro que tienen en la Casa Rosada no les deja ver la gravedad de la situación”, agregó el conductor de +Realidad.

Después, entre ambos mencionaron a las personas que recibieron las vacunas Sputnik V sin tener supuestamente las condiciones para recibirlas. “Gines González García le mandó la vacunación a la casa a (Eduardo) Duhalde, no fueron ni al Hospital Posadas ni al Ministerio. Delivery de vacunas hacía Ginés’', señaló Feinmann..

En referencia al kirchnerismo y su relato, Viale dijo: “Esto (el vacunatorio VIP) viene a poner en crisis el aire de superioridad moral. Tienen la idea de que son mejores. Alberto (Fernández) dijo: ‘está la gente de bien y la gente de mal’. Esta idea de nosotros somos mejores, solidarios, altruistas, esto lo derriba en un segundo. Se derriba todo un relato de creer que son mejores personas que el otro”.

Jonatan Viale, sobre el vacunatorio VIP: "No se dieron cuenta del daño que provocaron" Rodrigo Néspolo

“Con estas actitudes este gobierno demostró que son la gente de los peores, de la peor calaña”, remató Feinmann.

Más tarde, Viale dio otro dato en contraste con el escándalo de las vacunas VIP: “No vacunaron ni un tercio de todo el personal de salud de la Argentina, pero sí vacunaron a Eduardo Valdés, Jorge Taiana, Juan Pablo Biondi, Hugo Moyano, la esposa, y el hijo de 20 años’’.

“Y tantos jóvenes militantes le dieron la vacuna, en especial en la Provincia de Buenos Aires. A muchos militantes de La Cámpora”, agregó Feinmann.

“Acá se ha roto un límite. Hoy se cumplen 9 años de la tragedia de Once”. La historia me demuestra que después no pasa nada. Quiero entender que hoy se quebró un límite moral, no le podemos robar las vacunas a los viejos”, sentenció Viale.

En tanto, Feinmann agregó: “A esta altura tendrían que renunciar muchos. Menos Alberto Fernández y Cristina Kirchner, para abajo, que renuncien todos”.

La doble moral del kirchnerismo - El editorial de Jonatan Viale en LN+

La columna de Viale: “La vacuna de Verbitsky es la que le falta a tu abuela”

Minutos más tarde, en el editorial de su programa +Realidad, Jony Viale continuó profundizando en el tema de las vacunas. Señaló que los protagonistas del escándalo -”Ginés, Lisandro Bonelli, Eduardo Valdés, Taiana”- Dicen que “no es para tanto”.

“Hablás con ellos y están tan lejos de la gente que o no saben o no comprenden la dimensión del agujero emocional que han hecho”, agregó.

“La vacuna de Horacio Verbitsky es la vacuna que te falta a tu abuela. La vacuna de Valdés es la vacuna que le falta a tu papá -continuó el periodista-. Salvo en la tragedia de Once, la gente no suele encontrar un correlato entre la corrupción y la realidad cotidiana”.

“El argentino promedio paga hoy 170 impuestos. ¿Para qué? Para tener un Estado enorme al servicio de Alberto Fernández, o Cristina Kirchner, o un ministro o de Carlos Zannini”, agregó.

“En este caso particular, La vacuna es mía. Es una facción política apropiándose del estado, peor aun, de un bien tremendamente escaso”.

“Una vez más queda demostrado que hacer las cosas bien no da resultado en este país, una vez más queda demostrado que triunfa el tramposo, el coimero, el corrupto. ¿Qué premio tiene en la Argentina hacer las cosas bien. Pero lo importante, es que tenemos Ministerio”, dijo Viale.

Con respecto a Carla Vizzotti, quien fuera la segunda de González García y ahora es la titular de la cartera de Salud, Viale señaló: “¿Ella sabía o no? Es una pregunta obligada ¿Hasta donde llegaba el vacunatorio VIP?’'.

“Tenemos dos opciones, o le montaron un vacunatorio privado atrás suyo y no se dio cuenta. Lo que habla de una enorme desidia. O la opción dos es que sabía y apareció para quedarse con el cargo de Gines González García. Elijan cuál es peor ¿Maldad o inoperancia?”, sentenció.

