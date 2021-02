Eduardo Feinmann se indignó en LN+ por el escándalo de las vacunas VIP: “Estoy asqueado”

Eduardo Feinmann debutó esta tarde como una de las figuras estelares de la nueva programación inaugurada hoy por la señal LN+.

En la primera editorial de su programa El Noticiero de LN+, el periodista se mostró “asqueado” por el escándalo del vacunatorio VIP y señaló: “Nunca creí que iba a ver a los kirchneristas robando vacunas en una pandemia”.

El primer editorial de Eduardo Feinmann en LN+

En los primeros minutos en su programa en LN+, el periodista arremetió con todo con el tema del momento, relacionado al llamado vacunatorio VIP, un escándalo relacionado con la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a diferentes personajes cercanos al Gobierno, que terminó con la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzalez García, a pedido del presidente Alberto Fernández.

“Estoy asqueado de lo que hemos visto desde el viernes a esta parte -comenzó Feinmann-. Indignado como usted en su casa, de tanta mentira y tanto relato. ¿Cuántas veces escuchamos las frases ‘el estado te cuida’, ‘lo importante es la salud’, que se impusieron desde que empezó la pandemia? Son mitómanos seriales, progres en el discursos y oligarcas en el poder. Si compramos vacunas, nos las ponemos nosotros primero”.

“Se la pone el presidente (la vacuna), se la pone la vicepresidente. Se la pone (Carlos) Zannini. Ginés (González García) te arma un vacunatorio VIP para que lo llamen por teléfono. ‘Venite al ministerio’, o ‘Hablá con Ginés’. Mientras tanto para usted, que debe tener 70, 80, 90 años y tiene terror a la pandemia hace un año, para usted todavía no hay. Faltan vacunas y las pocas que hay se las dan a los amigos del poder”, agregó.

A continuación, el conductor de El Noticiero de LN+, fue directamente contra “los kirchneristas”. “Los vi robarse 9 millones y meterlos en un convento, los vi contando dólares en la Rosadita de la coima de la obra pública, los vi pidiendo coimas a empresarios, pero nunca pensé que se iban a robar vacunas en medio de la pandemia”, sentenció.

“Si se roban vacunas va a morir gente -reflexionó Feinmann-. La que se puso Zannini no está en el brazo de una persona de 70, 80, 90, que se puede morir infectada dentro de un tiempo. La del padre o los suegros de (Sergio) Massa, bueno, ellos son mayores, pero hagan la cola, como cualquier hijo de vecino”.

Un rato antes, en la previa del programa, y en diálogo con Pablo Rossi, Feinmann se había dirigido a los seguidores del Gobierno de manera irónica: “Yo les diría: ‘Militate esta, cumpa, militate el robo de vacunas’”.

Más adelante, Feinmann anticipó la información que iba a brindar en su programa acerca de la vacunación con la Sputnik V del expresidente Eduardo Duhalde. De acuerdo al relato del periodista, el exmandatario había recibido en su casa un “equipo vacunatorio del Hospital Posadas”, que lo inoculó a él, a su esposa, dos de sus hijas y a su secretario privado.

El periodista volvió a referirse a los responsables del vacunatorio VIP: “Son unos miserables. Cada vacuna dada a un amigo de Ginés, de Cristina (Kirchner), de Alberto o vaya a saber de quién es una posible muerte de alguien que la necesitaba. Es indignante. Tiene que haber una fuerte condena ética y moral en Argentina por parte de la sociedad”.

“La única esperanza en el planeta es la vacuna. Es la única y se la afanan para los amigos”, agregó.

Más adelante, el periodista manifestó si incredulidad acerca de si nadie en el Gobierno conocía lo que estaba sucediendo. “¿Me van a venir con el cuento de que el presidente no sabía nada? ¿(Rodolfo) Tailhade no le contó a Cristina? ¿La señora (Carla) Vizzotti no sabía nada? Señora, no nos tome por idiotas”.

También le dedicó un párrafo al periodista Horacio Verbitsky, que con su confesión en un programa radial fue básicamente el que destapó la olla del escándalo.

“Le dicen el perro a Verbitsky. Es la primera vez que veo que un perro no es el mejor amigo del hombre. Vendió al ministro Ginés y lo hizo eyectar”, señaló.

LA NACION