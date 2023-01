La polémica elección de una librería para promocionar la autobiografía de Harry que se volvió viral

escuchar

Una librería del Reino Unido, ubicada en la ciudad de Swindon, se volvió viral en las últimas horas tras exponer el libro autobiográfico del príncipe Harry en la vidriera junto a otra publicación de ficción con un fuerte título, en medio de la polémica del hijo menor de Carlos III con la Familia Real.

Considerando los datos e información que el duque de Sussex aporta en sus memorias acerca de la familia real y de las relaciones entre ellos, la combinación de ambos textos sin dudas dio qué hablar. Es que el dueño de la tienda de libros, llamado Alex Call, colocó Spare (En la sombra) junto a otra publicación titulada Cómo matar a tu familia, de la autora Bella Mackie. Call le dijo a la BBC que creían que la exhibición era “bastante alegre y hacía sonreír a algunas personas”.

La imagen que se hizo viral

De hecho, el impacto de esta combinación se hizo sentir en Twitter, donde la imagen se volvió viral. Con más de tres millones de vistas, veinte mil likes y casi tres mil retuits, la fotografía de la vidriera dio la vuelta al mundo. Una persona escribió: “Vidriera brillante”. Otro agregó: “¡El mejor escaparate de todos los tiempos!”. Mientras que un tercero dijo: “¡Realmente pensaste en esa exhibición!”.

Ante las cuantiosas repercusiones sobre la elección que realizó en su vidriera, desde la cuenta de Twitter de Bert’s, tal como se llama la librería en cuestión, se aclaró: “Hoy fue interesante cómo las personas han proyectado significados muy diferentes en esta imagen. Algunos han pensado que estoy apoyando a Harry, otros piensan que estoy haciendo lo contrario. Realmente, no tengo opiniones firmes de ninguna manera, para ser sincero”.

El libro elegido para acompañar la autobiografía del duque de Sussex

La autora de Cómo matar a tu familia, Bella Mackie, respondió a la imagen viral con: “Gracias a las ocho mil personas que me enviaron esto hoy. Y gracias @bertsbooks, qué honor”.

No se puede negar que Spare -En la sombra- tuvo un gran primer día a la venta. Los libros parecían volar de los estantes. Sky News informó que hasta ahora se han vendido 400 mil copias en formato de tapa dura, libro electrónico y audio en las 24 horas posteriores de su salida al mercado.

Spare se ha convertido en el libro de no ficción más vendido de la historia JUSTIN TALLIS - AFP

El medio, informó que eso significa que Spare se convirtió en el “libro de no ficción más vendido de la historia”. El director gerente de Transworld Penguin Random House, Larry Finlay, aseguró: “Siempre supimos que este libro volaría, pero está superando incluso nuestras expectativas más optimistas. Hasta donde sabemos, los únicos libros que han vendido más en su primer día son los protagonizados por el otro Harry (Potter)”.

Harry insiste en que Spare no pretendía ser un ataque a su familia, sino un relato sobre su vida. En el comunicado de prensa del anuncio del libro, que se lanzó el año pasado, el príncipe indicó: “Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”. Y también agregó: “He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente y mi esperanza es que al contar mi historia, los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas, puedan ayudar a mostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”.

